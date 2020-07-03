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Гороскоп

Лунное затмение 5 июля: что делать и как себя вести

19:35 4 июля 2020
Лунное затмение

5 июля 2020 года нас ждет полутеневое лунное затмение, которое произойдет в 4 часа 21 минуту по Гринвичу (в 6 часов 21 минуту по киевскому времени). О том, что оно нам принесет, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. (Гороскоп на 5 июля читайте здесь).

— Затмение произойдет в четырнадцатых градусах Рака и Козерога, поэтому и отразится в наибольшей степени на их представителях, а уже потом на всех остальных, — сказала Валентина. — Но это не значит, что остальным можно расслабляться: во время затмения всегда важно и нужно быть настороже.

— Как оно отразится на моральном состоянии?

— Многие могут чувствовать себя подавленными, в угнетенном состоянии духа. Вероятны и плохие предчувствия, которые тоже оптимизму не способствуют. Но необходимо помнить, что, скорее всего, дурные мысли связаны с состоянием Луны и ее влиянием на психику, а не с реальными событиями, поэтому не стоит их драматизировать.

А вот опасность, исходящая от агрессивно настроенных людей, может быть вполне реальной, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Дело в том, что лунные затмения ходят в паре с полнолуниями, а они, в свою очередь, выносят на поверхность самые неприглядные качества человеческой натуры — люди становятся вспыльчивыми, нетерпимыми к другим, возможны даже вспышки насилия. В это время не стоит ходить по неосвещенным улицам в темное время суток, надевать дорогие украшения, носить с собой крупные суммы денег, доверять новым знакомым, о которых вы ничего не знаете.

— Судя по всему, рисковать в такие дни тоже нельзя?

— Разумеется, нежелательно. Даже лотерейный билет, купленный в ауре затмения, выигрыша не принесет, впрочем, и убыток будет небольшим. Нельзя списывать со счетов вероятность травм — повышенная гравитация, присущая таким периодам, будет — в прямом смысле этого слова — тянуть людей к земле: вероятны падения, причем не только со стремянки или табуретки, но и с высоты собственного роста. Необходимо проявлять максимальное внимание — быть осторожными и смотреть под ноги. Также нельзя прыгать с парашютом, превышать скорость за рулем, путешествовать авиационным транспортом.

Поскольку в период полнолуния, а следственно, и затмения, все, что мы едим и пьем, моментально всасывается в кровь, желательно соблюдать диету, отказаться от алкоголя и сильнодействующих лекарств.

— А что ждет сильных мира сего?

— Всевозможные скандалы. Вообще социальная напряженность будет зашкаливать, конфликты начнут вспыхивать по поводу и без повода. Любой компромат, опубликованный в это время, может стоить тем, кого он касается, политической или творческой карьеры — публика не простит совершенной ошибки.

Еще один момент, о котором обязательно необходимо упомянуть: затмение — это не обязательно плохо. Во-первых, в это время организм может обнаружить в себе скрытые резервы, которые позволят решить важные и сложные вопросы. Во-вторых, лунное затмение и дни его ауры — два дня до и два после — приводят в нашу жизнь то, что мы долго и до сих пор тщетно искали — например, вторую половинку или новую роботу. Поэтому стоит воспользоваться этим временем, чтобы улучшить качество своей жизни.

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