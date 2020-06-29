26.92 / 27.22 30.01 / 30.56
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
«Фарфоровые» истории
4 июля 2020
МАТАДОР
МАТАДОР
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2013
Скульптор: José Javier Malavia
Размер: 46×43 cm
Лимитированная серия 250 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Сегодня, в день его рождения, вся Испания будет вспоминать великого Манолете. Мануэль Лауреано Родригес Санчос родился в Кордове 4 июля 1917 года. Ему судьбой предопределено было стать матадором. Матадорами были и его отец, и его дед. Он сам был внучатым племянником легендарного испанского матадора Хосе Родригеса по прозвищу Пепете, по общему признанию, лучшего в 19-м веке. Свой первый настоящий бой — не на жизнь, а на смерть! — Мануэль провёл в 15 лет. И сразу после первой победы в сражении с грозным быком он начал называть себя Манолете.

А официально в матадоры Манолете посвятили уже в Севилье. Это было в июле 1939 года. И с того времени в Испании и Южной Америке, куда частенько Манолете наведывался с «гастролями», собиравшими на огромных аренах тысячи поклонников жестоких боёв с быками, началась эра непобедимого и непревзойдённого Манолете. На протяжении 8 лет он был самым высокооплачиваемым матадором в мире. У него был роскошный особняк в Кордове, он снимал самые дорогие номера в лучших гостиницах мира, он покупал самые современные автомобили. За эти 8 лет на вершине славы Манолете, которого многие в Испании считали едва ли не богом, убил 1200 быков! Правда, поговаривали, что только 14 из них были выращены на знаменитой ферме Миуро, где производили самых свирепых и сильных животных. И даже связывали это с ходившими слухами о том, что Манолете якобы побаивается встречаться на арене с ними.

А потом эти слухи ещё и начали подогревать сторонники нового любимца публики — молодого и нахального Луиса Мигеля Домингина, восходящую звезду искусства корриды, которому в Испании поклонялись тогда едва ли не все. О соперничестве 30-летнего Манолете и его 21-летнего визави мне не раз приходилось слышать, бывая на боях с быками на лучших аренах Мадрида, Барселоны, Валенсии и Мальорки ещё в 90-х годах. Рассказывая о лучших матадорах в испанской истории, знатоки всякий раз упоминали имена и самого Манолете, и этого задиристого выскочки Домингина. Ну, а их очная встреча на 9-тысячной арене города Линареса, состоявшаяся в конце августа 1947 года, до сих пор вспоминается любителями корриды с особым трепетом.

Манолете, как всегда, был прекрасен. Белоснежная рубашка с пышным жабо, обтягивающие чёрные штаны, жёлтые гольфы и «жакет света» — короткий, жёсткий, богато украшенный золотым шитьём… Бой с мощным быком с фермы Миуро получился потрясающим. Измотав опасного противника, матадор улучил удобный момент — и мастерски вонзил шпагу в холку быка. Над замершей тушей поверженного гиганта — с высоко поднятыми руками — стоял непобедимый Манолете, а публика ревела от восторга, когда вдруг на последнем издыхании бык вскочил и вонзил острые рога прямо в пах матадору…

Говорят, что на прощание с Манолете пришла вся Испания. Наверное, всё было именно так. Ведь матадоров такого уровня страна больше не знала.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Геннадий Хазанов

Начал задыхаться: Геннадий Хазанов госпитализирован в Москве

Большой парад планет

Последний парад наступает: украинцы увидят последний в текущем столетии "большой парад планет"

Крым, вода

Природа ответила на фантазии Аксенова о "больших запасах" воды в оккупированном Крыму

Место происшествия

В полтавский офис партии ОПЗЖ бросили взрывное устройство (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер