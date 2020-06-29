4 июля 2020

Сегодня, в день его рождения, вся Испания будет вспоминать великого Манолете. Мануэль Лауреано Родригес Санчос родился в Кордове 4 июля 1917 года. Ему судьбой предопределено было стать матадором. Матадорами были и его отец, и его дед. Он сам был внучатым племянником легендарного испанского матадора Хосе Родригеса по прозвищу Пепете, по общему признанию, лучшего в 19-м веке. Свой первый настоящий бой — не на жизнь, а на смерть! — Мануэль провёл в 15 лет. И сразу после первой победы в сражении с грозным быком он начал называть себя Манолете.

А официально в матадоры Манолете посвятили уже в Севилье. Это было в июле 1939 года. И с того времени в Испании и Южной Америке, куда частенько Манолете наведывался с «гастролями», собиравшими на огромных аренах тысячи поклонников жестоких боёв с быками, началась эра непобедимого и непревзойдённого Манолете. На протяжении 8 лет он был самым высокооплачиваемым матадором в мире. У него был роскошный особняк в Кордове, он снимал самые дорогие номера в лучших гостиницах мира, он покупал самые современные автомобили. За эти 8 лет на вершине славы Манолете, которого многие в Испании считали едва ли не богом, убил 1200 быков! Правда, поговаривали, что только 14 из них были выращены на знаменитой ферме Миуро, где производили самых свирепых и сильных животных. И даже связывали это с ходившими слухами о том, что Манолете якобы побаивается встречаться на арене с ними.

А потом эти слухи ещё и начали подогревать сторонники нового любимца публики — молодого и нахального Луиса Мигеля Домингина, восходящую звезду искусства корриды, которому в Испании поклонялись тогда едва ли не все. О соперничестве 30-летнего Манолете и его 21-летнего визави мне не раз приходилось слышать, бывая на боях с быками на лучших аренах Мадрида, Барселоны, Валенсии и Мальорки ещё в 90-х годах. Рассказывая о лучших матадорах в испанской истории, знатоки всякий раз упоминали имена и самого Манолете, и этого задиристого выскочки Домингина. Ну, а их очная встреча на 9-тысячной арене города Линареса, состоявшаяся в конце августа 1947 года, до сих пор вспоминается любителями корриды с особым трепетом.

Манолете, как всегда, был прекрасен. Белоснежная рубашка с пышным жабо, обтягивающие чёрные штаны, жёлтые гольфы и «жакет света» — короткий, жёсткий, богато украшенный золотым шитьём… Бой с мощным быком с фермы Миуро получился потрясающим. Измотав опасного противника, матадор улучил удобный момент — и мастерски вонзил шпагу в холку быка. Над замершей тушей поверженного гиганта — с высоко поднятыми руками — стоял непобедимый Манолете, а публика ревела от восторга, когда вдруг на последнем издыхании бык вскочил и вонзил острые рога прямо в пах матадору…

Говорят, что на прощание с Манолете пришла вся Испания. Наверное, всё было именно так. Ведь матадоров такого уровня страна больше не знала.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.