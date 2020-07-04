Происшествия

Смертельное столкновение грузовиков на Житомирской трассе под Киевом: эксклюзивные фото с места трагедии

Сегодня, 4 июля, приблизительно в половине пятого часа утра на Житомирской трассе возле поворота на село Чайки столкнулись две фуры. Ранее, напомним, на Житомирской трассе произошла крупная авария с участием автомобиля такси.

Обе машины двигались в сторону Киева. Предварительно установлено, что водитель ДАФа начал притормаживать перед разворотом, и в этот момент последовал мощный удар сзади: ехавший следом водитель «Ивеко», видимо, отвлекся от управления и не смог вовремя притормозить. Он подтолкнул своего коллегу вперед на несколько десятков метров и лишь потом остановился.

Чтобы достать из кабины пострадавшего водителя «Ивеко», пришлось вызывать спасателей. А помощь медиков, увы, не понадобилась — мужчина скончался на месте от полученных травм.

После столкновения из поврежденного кузова «Ивеко» по дороге разлетелась часть груза — стальных баллонов с квасом.

Движение по трассе в сторону столицы было затруднено в течение нескольких часов.

Начато расследование обстоятельств ДТП.

Напомним, в мае на Житомирской трассе в один день произошла целая череда аварий, в результате которых были повреждены 10 грузовых и пять легковых автомобилей.

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