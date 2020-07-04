- 10:29 Названа причина смерти отца Хабиба
- 10:24 В центре Киева молодежь устроила массовое побоище, есть пострадавшие (видео 18+)
- 10:20 Смертельное столкновение грузовиков на Житомирской трассе под Киевом: эксклюзивные фото с места трагедии
- 09:52 "Запускаем клиники третьей волны": Степанов назвал самые проблемные регионы
- 09:35 Под Киевом вынесли приговор горе-матери, выбросившей новорожденного ребенка с 7-го этажа
- 09:28 У меня началась одышка, а слабость была такая, что я в панике поехал в больницу, — Руслан Сеничкин
- 09:23 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:02 "Как такое может быть?": свободное вещание в Украине российской пропагандистской радиостанции возмутило сеть
- 08:58 Победитель Лиги чемпионов и призер Евро-2004 завершил карьеру
- 08:29 Могли взять Донецк в июле 2014-го: Ярош рассказал, почему добровольцам приказали отступить от города
- 08:06 «Динамо» — «Шахтер»: где смотреть онлайн матч 29-го тура чемпионата Украины
- 08:06 В Киеве водитель троллейбуса без маски напала на пассажира с кулаками из-за сделанного замечания
Смертельное столкновение грузовиков на Житомирской трассе под Киевом: эксклюзивные фото с места трагедии
Сегодня, 4 июля, приблизительно в половине пятого часа утра на Житомирской трассе возле поворота на село Чайки столкнулись две фуры. Ранее, напомним, на Житомирской трассе произошла крупная авария с участием автомобиля такси.
Обе машины двигались в сторону Киева. Предварительно установлено, что водитель ДАФа начал притормаживать перед разворотом, и в этот момент последовал мощный удар сзади: ехавший следом водитель «Ивеко», видимо, отвлекся от управления и не смог вовремя притормозить. Он подтолкнул своего коллегу вперед на несколько десятков метров и лишь потом остановился.
Чтобы достать из кабины пострадавшего водителя «Ивеко», пришлось вызывать спасателей. А помощь медиков, увы, не понадобилась — мужчина скончался на месте от полученных травм.
После столкновения из поврежденного кузова «Ивеко» по дороге разлетелась часть груза — стальных баллонов с квасом.
Движение по трассе в сторону столицы было затруднено в течение нескольких часов.
Начато расследование обстоятельств ДТП.
Напомним, в мае на Житомирской трассе в один день произошла целая череда аварий, в результате которых были повреждены 10 грузовых и пять легковых автомобилей.
Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Могли взять Донецк в июле 2014-го: Ярош рассказал, почему добровольцам приказали отступить от города
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...