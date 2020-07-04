Мир

Хроники коронавируса: более миллиона новых случаев всего за шесть дней

В субботу, 4 июля, американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 11 миллионов человек. Причем миллион инфицированных добавился менее чем за неделю. Если быть точнее — за шесть суток. Это говорит о том, что пандемия COVID-19 продолжает набирать обороты. Справиться с ней не удалось, и это признает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Данные университета Джонса Хопкинса подтверждаются также сайтом worldometers.info, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в режиме реального времени. По состоянию на утро 4 июля, в мире выявлено 11 миллионов 204 тысячи 873 инфицированных. Скончались от COVID-19 529 тысяч 380 человек. Выздоровели 6 миллионов 354 тысячи 219 пациентов. Эти случаи называются завершенными. Исходя из данной статистики, уровень смертности составляет 8%.

Активными или незавершенными остаются 4 миллиона 321 тысяча 274 случая. В тяжелом или критическом состоянии находятся 58 тысяч 820 больных. Это 1% от общего количества активных случаев.

В Северной Америке выявлено 3 миллиона 380 тысяч 547 инфицированных. Скончались 174 тысячи 169 человек. Выздоровели 1 миллион 504 тысячи 826 пациентов. Активными остаются 1 миллион 701 тысяча 552 случая.

В Азии выявлено 2 миллиона 479 тысяч 914 инфицированных. Скончались 59 тысяч 989 человек. Выздоровели 1 миллион 667 тысяч 779 пациентов. Активными остаются 752 тысячи 146 случаев.

В Европе выявлено 2 миллиона 461 тысяча 110 инфицированных. Скончались 193 тысячи 247 человек. Следовательно, уровень смертности в европейских странах выше, чем в странах Северной Америки. Выздоровели 1 миллион 420 тысяч 593 пациента. Активными остаются 847 тысяч 270 случаев.

Южная Америка быстрыми темпами догоняет Европу и Азию. Здесь выявлен уже 2 миллиона 422 тысячи 21 инфицированный. Скончались 90 тысяч 914 человек. Выздоровели 1 миллион 533 тысячи 749 пациентов. Активными остаются 797 тысяч 358 случаев.

В Африке выявлено 450 тысяч 658 инфицированных. Скончались 10 тысяч 920 человек. Выздоровели 217 тысяч 705 пациентов. Активными остаются 222 тысячи 33 случая.

В Океании выявлено 9 902 инфицированных. Скончались 126 человек. Выздоровели 8 916 пациентов. Активными остаются 860 случаев.

В США и Бразилии количество случаев заражения коронавирусом давно перевалило за миллион. В Соединенных Штатах уже 2 миллиона 890 тысяч 588 инфицированных. Каждый день медики выявляют более 50 тысяч новых случаев. Подобная ситуация вынуждает губернаторов целого ряда штатов снова ужесточать ограничительные меры. В Калифорнии (Лос-Анджелес и Сан-Франциско), Флориде и Техасе снова закрыли ночные клубы, рестораны и прочие заведения. Запрещены массовые мероприятия.

Ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи в начале июля дал мрачный прогноз. По его словам, если американцы и дальше будут столь безответственно относиться к соблюдению социального дистанцирования и ношению защитных масок, к концу лета в стране ежедневно будут фиксировать до 100 тысяч новых инфицированных.

В субботу, 4 июля, граждане США празднуют День независимости. Обычно это сопровождается проведением парадов во всех городах, массовыми гуляниями, барбекю и вечеринками. Фаучи умоляет соотечественников воздержаться от подобного празднования.

В Бразилии выявлено 1 миллион 543 тысячи 342 инфицированных. Скончались уже 63 тысячи 254 человека. Дело дошло до того, что суд обязал президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску. Глава государства по-прежнему уверен в том, что был прав, отказываясь вводить карантин и останавливать работу предприятий.

Читайте в «ФАКТАХ»: COVID-19 против имиджа мачо: почему Трамп, Путин и Джонсон отказались защищаться от смертельного вируса

В Европе лидером по числу инфицированных остается Россия — 674 тысячи 515 человек. Количество смертей превысило 10 тысяч. Тем не менее, президент Владимир Путин настоял на проведении 24 июня Парада Победы на Красной площади в Москве, а затем проведения в течение недели общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию страны.

В Азии больше всего инфицированных в Индии — 649 тысяч 889 человек. Скончались 18 тысяч 669 больных.

Если посмотреть на список 20 стран, в которых число инфицированных превышает 100 тысяч человек, то мы увидим, что в него вошли шесть европейских государств (Россия, Испания, Великобритания, Италия, Германия, Франция), шесть азиатских государств (Индия, Иран, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия, Бангладеш), четыре государства Южной Америки (Бразилия, Перу, Чили, Колумбия), три государства Северной Америки (США, Мексика, Канада) и одно африканское государство — ЮАР.

Украина занимает 34-е место в мире по числу инфицированных — 46 тысяч 763 человека.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter