5 июля 2020

5 июля 1946 года в мире женской пляжной моды произошёл настоящий переворот. Когда во время показа новых моделей в Париже на подиум вышла 19-летняя танцовщица «Казино де Пари» Мишелин Бернардини, публика ахнула. Её красивое смуглое тело было прикрыто всего лишь двумя едва заметными полосками ткани. Автором нового наряда под названием «бикини» стал французский модельер Луис Рирд.

Дело в том, что всего несколькими днями ранее на крошечном атолле Бикини, входящем в состав Маршалловых островов, состоялось испытание новой американской атомной бомбы. В честь этого события, обсуждавшегося во всём мире, Рирд и назвал своё изобретение. Кстати, шуму оно наделало не меньше, чем взрыв атомной бомбы. Одни ценители моды громко приветствовали появление женского наряда, не скрывавшего от чужих взоров практически ничего. Другие тут же бросились резко осуждать бикини, упрекая модельера в нарушении общепринятых норм и правил поведения в общественных местах. На долгое время ношение бикини было официально запрещено не только во Франции, но и в Америке, Великобритании, Германии, Бельгии и многих других странах.

Хотя, казалось бы, ничего принципиально нового, по большому счёту, французский модельер и не изобрёл. Ведь еще за полторы тысячи лет до того в Римской империи некоторые обольстительницы носили купальные костюмы, состоявшие из двух деталей. В южной части турецкой Анатолии и сейчас можно встретить древние изображения богинь в одежде, похожей на бикини. А во время путешествия по Сицилии во дворце Вилла дель Казале нам показывали знаменитую мозаику «Награждение победителей», на которой изображены женщины практически в таких же бикини.

Правда, в 19-м и в начале 20-го веков принято было соблюдать правила приличия, позволявшие женщинам купаться только в костюмах, полностью закрывающих тело. Порой им приходилось даже надевать к этим костюмам ещё и чулки из шерсти или фланели. В жару это было просто невыносимо. Такой костюм быстро намокал и становился бесформенным, а потом ещё и долго высыхал на теле… Короче говоря, запрет на ношение бикини в начале 1950-х годов был всё-таки почти повсеместно отменён. Этому, кстати, в большой степени посодействовал выход на экраны нашумевшего кинофильма «И Бог создал женщину» с Бриджит Бардо в главной роли. Её яркий образ в откровенном бикини быстро развеял все предрассудки и запреты.

В мире стало модным носить и бикини, а затем и блинг-кини, и пубикини, и микрокини, и танкини. А для мусульманок и вовсе придумали буркини — купальный костюм, закрывающий всё тело. Потом уже начали сходить с ума, украшая бикини камнями Сваровски и даже бриллиантами. Так, в 2006 году дизайнер Сюзан Розен создала бикини стоимостью в 30 миллионов долларов, украсив свою модель бриллиантами в 150 карат! Так что были бы деньги, а бикини найдётся. На любой вкус, цвет и стиль.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

P. S. Кстати, сегодняшняя публикация в этой моей ежедневной рубрике стала мини-юбилейной — 1150-й! И за три года — ни одного пропущенного дня. Мелочь, а приятно.