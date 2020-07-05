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Знаменитый тренер, борющийся с раком, заразился коронавирусом (фото)
Экс-наставник «Реала» и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго, у которого в прошлом году диагностировали рак кожы, заразился коронавирусом. О том, что он сдал положительный тест на COVID-19, 68-летний специалист объявил в своем Instagram.
Медицинская служба бразильского «Палмейраса», который возглавляет Лушембурго, выполнила все меры протокола безопасности. Клубные врачи клуба следят за выздоровлением тренера, который находится дома и останется в изоляции в своей резиденции на время карантина.
Сам Лушембурго в видеообращении заявил, что болезнь проходит бессимптомно. Он хорошо себя чувствует и пообещал скоро вернуться к работе.
Напомним, что в декабре прошлого года Вандерлей Лушембурго возглавил «Палмейрас» пятый в своей карьере. Под руководством специалиста клуб дважды стал чемпионом Бразилии и два раза выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. С 2004 по 2005 год он возглавлял «Реал», а с 1998 по 2000 год — сборную Бразилии. А вообще за свою тренерскую карьеру Лушембурго возглавлял огромное количество клубов, завоевав со своими коллективами 24 титула.
В «Реале» Вандерлей Лушембурго тренировал многих футбольных звезд, в том числе Зинедина Зидана, Роналдо и Рауля
Кстати, Вандерлей Лушенбурго не только титулованный, но и невезучий тренер. Как-то его ограбили прямо на перекрестке в Рио: подъехал молодой парень на мотоцикле, достал пистолет и отобрал часы. А еще был случай, когда фанаты «Палмейраса» подстерегли Лушембурго возле аэропорта и сломали руку за плохие результаты. Когда Вандерлей работал в «Крузейро», игрок соперников не успел затормозить и врезался в него: итог — перелом мизинца.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 25 футболистов «Кайсара» из Казахстана заразились коронавирусом.
Фото Getty Images, ФК «Палмейрас»132
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