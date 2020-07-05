Происшествия

Крыша пылает: в Новой Каховке мужчина после ссоры с женой поджег пятиэтажку (фото, видео)

В городе Новая Каховка случился масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме. Огнем охвачена крыша здания, а черный столб дыма виден далеко от места пожара. Распространению пламени способствовал длительный период сухой погоды в южных областях.

На место приехали пожарные бригады и машины скорой помощи.

Как сообщил Telegram-канал Украина 24/7, уже известны причины пожара. По предварительным данным, местный житель поссорился с супругой, а потом поджег свою квартиру, расположенную на пятом этаже. С верхнего этажа пламя быстро перекинулось на крышу.

Сам хозяин квартиры оправдывается, что умышленного поджога не было. Мужчина утверждает, что заснул, а когда проснулся, в доме бушевал пожар.

Напомним, ранее в Киеве на месте пожара в многоэтажке было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Пожарные вспоминали, что хозяин квартиры всячески мешал им приблизиться к балкону и потушить пламя.

А в Одессе при пожаре в многоэтажном жилом доме женщина не дождалась спасателей и сорвалась с 9-го этажа.

Фото pivdenukraine.com.ua

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