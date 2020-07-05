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Масштабный пожар в Новой Каховке: появились новые фото и видео с места ЧП
В городе Новая Каховка Херсонской области уже локализовали, но еще не потушили масштабный пожар в пятиэтажке. Жилой дом по улице Букина, 20, по-прежнему в огне. Горят две тысячи квадратных метров территории.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар начался около 14.40. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома жильцов. Пострадавших не обнаружено.
На помощь новокаховским пожарным прибыли коллеги из соседних городов.
Полиция задержала мужчину, который мог стать виновником ЧП. Предположительно это хозяин квартиры, с которой начался пожар, а потом распространился на крышу подъезда и на все секции дома.
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Напомним, по одной из версий, жилец мог умышленно устроить пожар в многоэтажке. По другой — пожар возник из-за несоблюдения правил безопасного обращения с огнем.
За прошедший месяц масштабные пожары в многоэтажках пришлось ликвидировать спасателям в Новомосковске и Киеве.
Фото ks.dsns.gov.ua, Украина 24/7/Telegram463
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