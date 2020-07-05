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Происшествия

Масштабный пожар в Новой Каховке: появились новые фото и видео с места ЧП

17:50 5 июля 2020
пожар

В городе Новая Каховка Херсонской области уже локализовали, но еще не потушили масштабный пожар в пятиэтажке. Жилой дом по улице Букина, 20, по-прежнему в огне. Горят две тысячи квадратных метров территории.

пожар

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар начался около 14.40. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома жильцов. Пострадавших не обнаружено.

пожар

На помощь новокаховским пожарным прибыли коллеги из соседних городов.

пожар

Полиция задержала мужчину, который мог стать виновником ЧП. Предположительно это хозяин квартиры, с которой начался пожар, а потом распространился на крышу подъезда и на все секции дома.

Видео 18+


Напомним, по одной из версий, жилец мог умышленно устроить пожар в многоэтажке. По другой — пожар возник из-за несоблюдения правил безопасного обращения с огнем.

За прошедший месяц масштабные пожары в многоэтажках пришлось ликвидировать спасателям в Новомосковске и Киеве.

Фото ks.dsns.gov.ua, Украина 24/7/Telegram

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пожар

Масштабный пожар в Новой Каховке: появились новые фото и видео с места ЧП

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