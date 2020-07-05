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Умер легенда «Динамо» Владимир Трошкин (фото)
В воскресенье, 5 июля, ушел из жизни легендарный защитник киевского «Динамо» 1970-х годов Владимир Трошкин, побеждавший с командой Валерия Лобановского в Кубке кубков и Суперкубке Европы. Выдающегося экс-игрока сборной Советского Союза не стало на 73-м году жизни, сообщает официальная страница сборной Украины среди ветеранов в Facebook.
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Владимир Трошкин начинал карьеру в енакиевском «Шахтере», после чего один сезон провел в составе киевского СКА. За девять лет выступлений в футболке «Динамо» (1969 — 1977 годы) футболист провел во всех официальных турнирах 273 матча, забив 27 мячей. В его активе звание четырехкратного чемпиона СССР, обладателя Кубка Советского Союза, а также обладателя Суперкубка Европы и Кубка кубков 1975 года.
1975 год. Владимир Трошкин и Виктор Матвиенко — с завоеванным киевскими динамовцами Кубком обладателей кубков
В составе сборной СССР Трошкин провел 31 матч (один гол), став серебряным призером Евро-1972 и обладателем «бронзы» Олимпийских игр 1976 года в Монреале.
После завершения игровой карьеры Владимир Николаевич тренировал команды СКА (Киев), «Авангард» (Ровно), работал ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины, а также много лет трудился в федерации футбола страны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в возрасте 73 лет ушел из жизни бывший тренер «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.
Фото ФК «Динамо»83
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