В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве критика Кадырова

Мир

В Австрии задержан второй подозреваемый в резонансном убийстве чеченца Мамихана Умарова. О поимке первого предполагаемого стрелка — 47-летнего выходца из Чечни — было заявлено спустя три часа после преступления. Теперь в руках полиции оказался и второй предполагаемый участник убийства.

Как сообщает Vienna.at, второго чеченца полиция задержала как свидетеля в торговом центре в городе Герасдорфе. Во время допроса мужчина запутался в показаниях, а потому переведен из категории свидетелей в подозреваемые. Оба задержанных находятся в тюрьме в городе Корнойбург.

Мамихан Умаров был убит вечером 4 июля выстрелом в голову. Случилось это на улице возле крупного торгового центра — Умаров направлялся в офис местной строительной компании. Смерть была мгновенной — врачи подоспели сразу же, но помочь жертве уже ничем не могли. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле. Машина, соответствующая приметам, была замечена на трассе в районе города Линц вечером того же дня, водителя задержали.

Чеченец Умаров в Австрии проживал с 2007 года, сменил имя на Мартин Бек и попросил политического убежища. На родине его знали как активного противника чеченского лидера Рамзана Кадырова. Критике Кадырова Мартин Бек посвятил специальный видеоблог на YouTube. В Украине Умарова называли главным свидетелем по ряду резонансных дел: об убийстве Амины Окуевой, о покушении на Адама Осмаева и о теракте возле офиса телеканала «Еспресо» в Киеве.

Фото pinterest.com

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