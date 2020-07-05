Происшествия

В Киеве прорвало теплотрассу на мосту Патона: видео коммунального ЧП попало в сеть

В Киеве на мосту Патона, где недавно проводили масштабный ремонт, прорвало трубу водоснабжения. С высоты в Днепр хлещет мощный поток воды.

Фото и видео с места происшествия опубликовали киевские паблики Киев Оперативный, dtp.kiev.ua и «Наш дім — Березняки».

Местные жители говорят, что мост не в первый раз становится «водопадом», только за текущую неделю это уже второе коммунальное ЧП в районе.

Напомним, после начала профилактическо-ремонтных работ на теплотрассах в городе забил «гейзер» на бульваре Дружбы народов. До этого «фонтан» появился на улице Льва Толстого.

Фото groups/kiev.bereznyaki/Facebook

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