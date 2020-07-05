Спорт

«Заря» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов упустила победу над «Александрией»: видеообзор матча УПЛ

В воскресенье, 5 июля, матчами в Чернигове, Запорожье и Киеве завершилась программа 29-го тура чемпионата Украины по футболу, по итогам которого «Десна» обошла «Динамо» в борьбе за путевку в квалификации Лиги чемпионов. А вот «Заря» свой шанс не использовала. Напомним, что встреча «Мариуполь» — «Карпаты» снова не состоялась, и львовский клуб после двух неявок на матчи будет снят с состязаний.

Чемпионат Украины. 29-й тур

«Заря» (Луганск) — «Александрия» — 2:2 (Хомченовский, 45, Юрченко, 54, с пенальти — Лучкевич, 18, Третьяков, 77, с пенальти).

На встречу с луганчанами в Запорожье подопечные Владимира Шарана прибыли, имея в пассиве четырехматчевую проигрышную серию в УПЛ с общим счетом 5:15. С другой стороны, «Александрия» в трех последних поединках неизменно побеждала «Зарю».

Повели в счете александрийцы и в отчетном матче, когда рефери Екатерина Монзуль в свой день рождения после просмотра VAR засчитала гол Лучкевича в ворота 20-летнего голкипера-дебютанта луганчан Мацапуры.

0:1 Лучкевич (18-я мин.)

Правда, перед самым перерывом «Заря» отыгралась: классный обводящий удар удался Хомченовскому.

1:1 Хомченовский (45-я мин.)

Более того, в начале второго тайма подопечные Виктора Скрипника заработали пенальти, и Юрченко с «точки» переиграл Панькива.

2:1 Юрченко (54-я мин., с пенальти)

Впрочем, удержать победный счет луганчанам не удалось. VAR помог Монзуль заметить фол в штрафной «Зари» Абу-Ханны на Шастале, и рефери назначила второй в поединке 11-метровый удар. Третьяков уверенно реализовал пенальти, лишив парней Скрипника обойти «Динамо» и «Десну» и подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ.

2:2 Третьяков (77-я мин., с пенальти)

«Десна» (Чернигов) — «Колос» (Коваливка) — 5:1 (Будковский, 9, Фаворов, 37, 77, с пенальти, Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 — Кожушко, 89).

Команда Александра Рябоконя благодаря точным ударам Будковского, Старенького и Тотовицкого (практически прямым ударом с углового!), а также «дублю» капитана команды Фаворова разгромила аутсайдера топ-шестерки, обойдя по дополнительным показателям «Динамо». Пятая в сезоне победа команды из Чернигова в УПЛ с разницей в четыре мяча (ранее парни Рябоконя побеждали «Мариуполь» — 4:0 и 4:0, «Карпаты» — 6:2, а также «Александрию» — 5:1)!

В оставшихся встречах «Десна» дома сыграет с «Шахтером» и «Александрией», а также сразится на выезде с «Зарей».

«Олимпик» (Донецк) — «Днепр-1» — 0:2 (Супряга, 2, Булеца, 64).

Встреча на столичной арене имени Валерия Лобановского началась с минуты молчания в память о легендарном экс-футболисте «Динамо» и сборной СССР Владимире Трошкине, умершем в 72 года.

Гости вышли вперед уже на 65-й секунде встречи, когда лучший бомбардир «Днепра-1» Супряга из пределов штрафной площадки забил свой 10-й мяч в сезоне.

0:1 Супряга (2-я мин.)

Во втором тайме подопечные Дмитрия Михайленко удвоили свое преимущество благодаря точному «выстрелу» со штрафного арендованного у «Динамо» чемпиона мира U20 Булецы и упрочили свое лидерство во второй шестерке.

0:2 Булеца (64-я мин.)

3 июля (пятница)

«Львов» — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Яковелли, 55, Борзенко, 75 — Челядин, 8, Кравчук, 89).

4 июля (воскресенье)

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 2:3 (Вербич, 51, де Пена, 67 — Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72). На 90+1-й минуте удален Пиварич («Динамо»).

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 75 очков (29 матчей);

2. «Десна» — 55 (29);

3. «Динамо» — 55 (29);

4. «Заря» — 54 (29);

5. «Александрия» — 44 (29);

6. «Колос» — 29 (29);

7—12-е места

7. «Днепр-1» — 37 (28);

8. «Мариуполь» — 33 (27);

9. «Ворскла» — 28 (28);

10. «Олимпик» — 24 (28);

11. «Львов» — 24 (29);

12. «Карпаты» — 15 (24).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); Владислав Супряга («Днепр-1»); 9 — Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Карлос де Пена (все — «Динамо»).

В 30-м туре УПЛ сыграют: «Колос» — «Заря», «Днепр-1» — «Львов» (11 июля), «Мариуполь» — «Олимпик», «Александрия» — «Динамо» и «Десна» — «Шахтер» (12 июля). Встреча «Карпаты» — «Ворскла» не состоится из-за снятия львовян с состязаний.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20 украинских футболистов и тренеров пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.

Фото ФК «Десна»



81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter