- 21:30 Командующий ВМС оценил угрозу наступления России из Крыма
- 21:30 «Заря» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов упустила победу над «Александрией»: видеообзор матча УПЛ
- 20:59 В Украине во время карантина откроют детский лагерь: Ляшко раскрыл детали
- 20:32 В Киеве прорвало теплотрассу на мосту Патона: видео коммунального ЧП попало в сеть
- 20:03 Для защиты от коронавируса мужчина купил золотую маску за 4 тысячи долларов
- 19:32 Пожар в Новой Каховке: в полиции рассказали о виновнике происшествия
- 18:58 В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве критика Кадырова
- 18:44 Зачем в Третьем рейхе создали картотеку ведьм и что с ней произошло после смерти Гитлера
- 18:40 Умер легенда «Динамо» Владимир Трошкин
- 18:22 Дамбу может прорвать в любой момент: спасатели предупреждают об угрозе новых подтоплений на Львовщине
- 18:00 Гран-при Австрии: Боттас из Mercedes выиграл первую гонку Формулы-1 сезона-2020
- 17:50 Масштабный пожар в Новой Каховке: появились новые фото и видео с места ЧП
«Заря» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов упустила победу над «Александрией»: видеообзор матча УПЛ
В воскресенье, 5 июля, матчами в Чернигове, Запорожье и Киеве завершилась программа 29-го тура чемпионата Украины по футболу, по итогам которого «Десна» обошла «Динамо» в борьбе за путевку в квалификации Лиги чемпионов. А вот «Заря» свой шанс не использовала. Напомним, что встреча «Мариуполь» — «Карпаты» снова не состоялась, и львовский клуб после двух неявок на матчи будет снят с состязаний.
Чемпионат Украины. 29-й тур
«Заря» (Луганск) — «Александрия» — 2:2 (Хомченовский, 45, Юрченко, 54, с пенальти — Лучкевич, 18, Третьяков, 77, с пенальти).
На встречу с луганчанами в Запорожье подопечные Владимира Шарана прибыли, имея в пассиве четырехматчевую проигрышную серию в УПЛ с общим счетом 5:15. С другой стороны, «Александрия» в трех последних поединках неизменно побеждала «Зарю».
Повели в счете александрийцы и в отчетном матче, когда рефери Екатерина Монзуль в свой день рождения после просмотра VAR засчитала гол Лучкевича в ворота 20-летнего голкипера-дебютанта луганчан Мацапуры.
0:1 Лучкевич (18-я мин.)
Правда, перед самым перерывом «Заря» отыгралась: классный обводящий удар удался Хомченовскому.
1:1 Хомченовский (45-я мин.)
Более того, в начале второго тайма подопечные Виктора Скрипника заработали пенальти, и Юрченко с «точки» переиграл Панькива.
2:1 Юрченко (54-я мин., с пенальти)
Впрочем, удержать победный счет луганчанам не удалось. VAR помог Монзуль заметить фол в штрафной «Зари» Абу-Ханны на Шастале, и рефери назначила второй в поединке 11-метровый удар. Третьяков уверенно реализовал пенальти, лишив парней Скрипника обойти «Динамо» и «Десну» и подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ.
2:2 Третьяков (77-я мин., с пенальти)
«Десна» (Чернигов) — «Колос» (Коваливка) — 5:1 (Будковский, 9, Фаворов, 37, 77, с пенальти, Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 — Кожушко, 89).
Команда Александра Рябоконя благодаря точным ударам Будковского, Старенького и Тотовицкого (практически прямым ударом с углового!), а также «дублю» капитана команды Фаворова разгромила аутсайдера топ-шестерки, обойдя по дополнительным показателям «Динамо». Пятая в сезоне победа команды из Чернигова в УПЛ с разницей в четыре мяча (ранее парни Рябоконя побеждали «Мариуполь» — 4:0 и 4:0, «Карпаты» — 6:2, а также «Александрию» — 5:1)!
В оставшихся встречах «Десна» дома сыграет с «Шахтером» и «Александрией», а также сразится на выезде с «Зарей».
«Олимпик» (Донецк) — «Днепр-1» — 0:2 (Супряга, 2, Булеца, 64).
Встреча на столичной арене имени Валерия Лобановского началась с минуты молчания в память о легендарном экс-футболисте «Динамо» и сборной СССР Владимире Трошкине, умершем в 72 года.
Гости вышли вперед уже на 65-й секунде встречи, когда лучший бомбардир «Днепра-1» Супряга из пределов штрафной площадки забил свой 10-й мяч в сезоне.
0:1 Супряга (2-я мин.)
Во втором тайме подопечные Дмитрия Михайленко удвоили свое преимущество благодаря точному «выстрелу» со штрафного арендованного у «Динамо» чемпиона мира U20 Булецы и упрочили свое лидерство во второй шестерке.
0:2 Булеца (64-я мин.)
3 июля (пятница)
«Львов» — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Яковелли, 55, Борзенко, 75 — Челядин, 8, Кравчук, 89).
4 июля (воскресенье)
«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 2:3 (Вербич, 51, де Пена, 67 — Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72). На 90+1-й минуте удален Пиварич («Динамо»).
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 75 очков (29 матчей);
2. «Десна» — 55 (29);
3. «Динамо» — 55 (29);
4. «Заря» — 54 (29);
5. «Александрия» — 44 (29);
6. «Колос» — 29 (29);
7—12-е места
7. «Днепр-1» — 37 (28);
8. «Мариуполь» — 33 (27);
9. «Ворскла» — 28 (28);
10. «Олимпик» — 24 (28);
11. «Львов» — 24 (29);
12. «Карпаты» — 15 (24).
Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); Владислав Супряга («Днепр-1»); 9 — Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Карлос де Пена (все — «Динамо»).
В 30-м туре УПЛ сыграют: «Колос» — «Заря», «Днепр-1» — «Львов» (11 июля), «Мариуполь» — «Олимпик», «Александрия» — «Динамо» и «Десна» — «Шахтер» (12 июля). Встреча «Карпаты» — «Ворскла» не состоится из-за снятия львовян с состязаний.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20 украинских футболистов и тренеров пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.
Фото ФК «Десна»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».