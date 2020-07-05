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«Динамо» — «Ворскла»: где смотреть онлайн финал Кубка Украины
В среду, 8 июля, без болельщиков на стадионе «Металлист» в Харькове состоится финальный поединок Кубка Украины по футболу между 11-кратным обладателем трофея киевским «Динамо», выбившим из розыгрыша «Шахтер», и победителем турнира 2009 года полтавской «Ворсклой».
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ДИНАМО» — «ВОРСКЛА»
Ранее пути «Динамо» и «Ворсклы» пересекались в Кубке Украины лишь раз, когда в 2012 году столичный клуб на стадии четвертьфинала обыграл полтавчан и дома (1:0), и в гостях (4:0).
А еще раньше, в 2009 году, соперники оспаривали в Сумах Суперкубок Украины, и тогда динамовцы одолели соперника в серии послематчевых пенальти — 4:2 (игровое время — 0:0).
В прямой телетрансляции матч «Динамо» — «Ворскла» покажут в 21:30 телеканалы «Футбол 1» и «UA: Перший».
Напомним, что на стадии полуфинала «Динамо» обыграло «Минай» (2:0), а «Ворскла» в серии послематчевых пенальти выбила из розыгрыша «Мариуполь» — 3:2 (игровое время — 1:1).
Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение подопечным Михайличенко. К примеру, контора «Фаворит спорт» принимает ставки на победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 1,31, на ничью — 5,90, на выигрыш «Ворсклы» — 8,40.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финал Кубка Украины перенесли из Львова в Харьков.
Фото ФК «Динамо»199
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