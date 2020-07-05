«Динамо» — «Ворскла»: где смотреть онлайн финал Кубка Украины

Спорт

В среду, 8 июля, без болельщиков на стадионе «Металлист» в Харькове состоится финальный поединок Кубка Украины по футболу между 11-кратным обладателем трофея киевским «Динамо», выбившим из розыгрыша «Шахтер», и победителем турнира 2009 года полтавской «Ворсклой».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ДИНАМО» — «ВОРСКЛА»

Ранее пути «Динамо» и «Ворсклы» пересекались в Кубке Украины лишь раз, когда в 2012 году столичный клуб на стадии четвертьфинала обыграл полтавчан и дома (1:0), и в гостях (4:0).

А еще раньше, в 2009 году, соперники оспаривали в Сумах Суперкубок Украины, и тогда динамовцы одолели соперника в серии послематчевых пенальти — 4:2 (игровое время — 0:0).

В прямой телетрансляции матч «Динамо» — «Ворскла» покажут в 21:30 телеканалы «Футбол 1» и «UA: Перший».

Напомним, что на стадии полуфинала «Динамо» обыграло «Минай» (2:0), а «Ворскла» в серии послематчевых пенальти выбила из розыгрыша «Мариуполь» — 3:2 (игровое время — 1:1).

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение подопечным Михайличенко. К примеру, контора «Фаворит спорт» принимает ставки на победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 1,31, на ничью — 5,90, на выигрыш «Ворсклы» — 8,40.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финал Кубка Украины перенесли из Львова в Харьков.

Фото ФК «Динамо»

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