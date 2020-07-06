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Заработал пенальти и удаление для соперника: Малиновский с «Аталантой» выиграл 10-й матч подряд (видео)
«Аталанта», цвета которой защищает 27-летний футболист сборной Украины Руслан Малиновский, выиграла 10-й подряд матч во всех турнирах (восемь побед в серии А плюс два успеха в поединках Лиги чемпионов с «Валенсией»). В рамках 30-го тура чемпионата Италии команда из Бергамо на выезде минимально одолела «Кальяри» (1:0).
Коллектив Джан Пьеро Гасперини забил победный мяч на 27-й минуте, когда Малиновский заработал пенальти и вторую в игре желтую карточку для защитника «Кальяри» Карбони, а Муриэль был точен с 11-метровой отметки.
Отметим, что Руслан Малиновский, который в 26 матчах сезона забил пять мячей, был заменен на 58-й минуте.
За восемь туров до финиша «Аталанта» идет в серии А четвертой, всего на одно очко отставая от «Интера», который неожиданно уступил дома «Болонье» — 1:2.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руслан Малиновский забил гол-красавец в ворота «Лацио».
Фото Twitter ФК «Аталанта»127
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