6 июля 2020

Европа потихонечку начинает приходить в себя после тяжких испытаний, порождённых коронавирусной пандемией. Где-то открываются кинотеатры и музеи. Где-то морские курорты начинают принимать туристов, истосковавшихся по летним путешествиям. А где-то и вовсе пускаются, как говорится, во все тяжкие. Я имею в виду Амстердам, власти которого после длительного перерыва, связанного с карантином, наконец-то (!), разрешили возобновить свою специфическую работу обитательницам «квартала красных фонарей». При одном, правда, условии: поцелуи с клиентами по-прежнему остаются под строжайшим запретом.

Тем из нас, кто хотя бы однажды бывал в столице Нидерландов, наверняка приходилось посещать (естественно, в рамках экскурсионной программы!) это злачное место, находящееся в очень красивом уголке Амстердама. Рядом с ним не очень широкие каналы украшают крутые мосты и мостики. Сотни уютных заведений с традиционными сосисками и пивом и «кофе-шопы» (с традиционной «травкой») зазывно привлекают толпы туристов, ошалевших от просмотра полуголых девиц разного возраста (цвета кожи и волос, веса и размера), выставленных в огромных витринах, расположенных на первых этажах старинных домов… Теперь тут снова дозволено всё! Кроме невинных поцелуев. И даже сегодня, когда во всём мире отмечается Всемирный день поцелуя!

Ну, а поскольку на нет, как говорится, и суда нет, расскажу я вам, друзья мои, короткую притчу, имеющую самое непосредственное отношение к сегодняшнему празднику. Высоко в горах, в небольшом селении, жила девушка удивительной красоты. Но вот незадача — никто из юношей, восхищавшихся её нежным образом, не решался просить её руки. А всё потому, что местный мудрец однажды произнёс тревожное пророчество:

— Тот, кто решится поцеловать красавицу, умрёт!

Зная о том, что раньше мудрец никогда не ошибался в своих прогнозах, десятки самых смелых и мастеровитых парней даже близко не подходили к девушке, боясь последствий своего необдуманного поступка. Но однажды в селении появился молодой охотник, с первого взгляда, как и все, влюбившийся в красавицу. Не раздумывая ни минуты, он подошёл к ней и на глазах у всех… поцеловал! Увидевшие это люди замерли в оцепенении, ведь вот-вот он должно было сбыться трагическое пророчество. Но смельчак, предложив девушке руку и сердце и получив утвердительный ответ, поцеловал её ещё раз и ещё раз, а смерть всё не наступала.

— Как же так? — в недоумении обратились люди к мудрецу. — Ты ведь предсказал, что тот, кто поцелует красавицу, умрёт?!

— А я от своих слов и не отказываюсь, — спокойно ответил им мудрец. — Конечно, он умрёт. Это ведь просто неизбежно. Но прежде ему предстоит прожить в любви и согласии с женой долгую и счастливую жизнь…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.