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Жара отступает: где ждать прохладной погоды в ближайшие дни
C 6 июля большая часть Украины будет в зоне действия антициклона, а это означает жаркую погоду без осадков. Особенно знойно будет в восточных, южных, некоторых центральных областях. И лишь на западе ожидаются дожди и новые паводки. Осадки собьют дневные температуры.
6 июля на юге и на востоке днем ожидается до +38 градусов. В Херсонской области синоптики не исключают +42 градусов, а потому объявили предупреждение для населения.
7 июля, как сообщает Украинский гидрометцентр, в южных и восточных регионах жара усилится, тогда как западные области продолжит заливать дождями. Осадки распространятся на центральные и северные регионы.
8 июля на Правобережье установится сухая погода, а на Левобережье пройдут дожди с грозами.
Напомним, в Украинском гидрометцентре ожидают, что июль 2020 года будет жарче обычного, а аномальная жара продлится до 8 июля. С этим прогнозом согласны народные синоптики.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»119
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