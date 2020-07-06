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Украина

В пяти областях Украины не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19

9:35 6 июля 2020
вирус

По состоянию на утро понедельника, 6 июля, в пяти областях появился повод для оптимизма — не обнаружено новых больных коронавирусом. Без выявленных случаев заболевания прошли сутки в Полтавской, Херсонской, Луганской, Запорожской и Днепропетровской области.

Такие данные были озвучены на брифинге в Минздраве.

Согласно новым данным от министерства, неблагоприятная эпидобстановка сохраняется в восьми регионах (Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская и Донецкая области). Там не рекомендуется дальнейшее ослабление карантина. В последних двух регионах мало проводится тестов на COVID-19, в остальных — слишком много новых случаев заболевания.

Напомним, сутками ранее девять регионов Украины были объявлены неготовыми к смягчению карантина. А в Херсонской области ввиду отсутствия новых заболевших планируют раньше срока открыть летний детский лагерь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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