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«Барселона» выдала шикарный матч в чемпионате Испании: Месси и Гризманн организовали гол-шедевр (видео)
Двадцатишестикратный чемпион Испании по футболу «Барселона» продолжает гонку за «Реалом» в борьбе за титул Ла Лиги. После победы мадридцев на поле «Атлетика» — 1:0 (во втором матче подряд победу команде Зинедина Зидана принес гол с пенальти Серхио Рамоса) «Барса» разгромила в гостях крепкий «Вильярреал» — 4:1 (Пау Торрес, 3, в свои ворота, Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87 — Жерар Морено, 14).
Настоящим украшением поединка стал гол-шедевр гостей, организованный в конце первого тайма Лионелем Месси, недавно забившим 700-й мяч в карьере, и Антупном Гризманном. Кстати, аргентинец в этой встрече отдал две голевые передачи, повторив свой рекорд по числу ассистов в сезоне (в розыгрыше Ла Лиги-2014/2015 он также 19 отдал результативных пасов).
Есть повод поздравить и уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса, который со 194 голами теперь делит с Ладислао Кубалой третье место в списке лучших голеадоров в истории «Барселоны». Впереди — только Лионель Месси (630 мячей) и Сесар Родригес (232).
Кстати, точку в поединке на «Эстадио де ла Серамика» поставил 17-летний вундеркинд каталонского клуба Ансу Фати, ставший автором 9000-го гола в истории «Барселоны».
За четыре тура до финиша каталонцы по-прежнему отстают от «Реала» на четыре очка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезды «Барселоны» конфликтуют с главным тренером команды Кике Сетьеном.
Фото Twitter ФК «Барселона»253
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