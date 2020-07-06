Спорт

Двадцатишестикратный чемпион Испании по футболу «Барселона» продолжает гонку за «Реалом» в борьбе за титул Ла Лиги. После победы мадридцев на поле «Атлетика» — 1:0 (во втором матче подряд победу команде Зинедина Зидана принес гол с пенальти Серхио Рамоса) «Барса» разгромила в гостях крепкий «Вильярреал» — 4:1 (Пау Торрес, 3, в свои ворота, Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87 — Жерар Морено, 14).

Настоящим украшением поединка стал гол-шедевр гостей, организованный в конце первого тайма Лионелем Месси, недавно забившим 700-й мяч в карьере, и Антупном Гризманном. Кстати, аргентинец в этой встрече отдал две голевые передачи, повторив свой рекорд по числу ассистов в сезоне (в розыгрыше Ла Лиги-2014/2015 он также 19 отдал результативных пасов).

Есть повод поздравить и уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса, который со 194 голами теперь делит с Ладислао Кубалой третье место в списке лучших голеадоров в истории «Барселоны». Впереди — только Лионель Месси (630 мячей) и Сесар Родригес (232).

Кстати, точку в поединке на «Эстадио де ла Серамика» поставил 17-летний вундеркинд каталонского клуба Ансу Фати, ставший автором 9000-го гола в истории «Барселоны».

За четыре тура до финиша каталонцы по-прежнему отстают от «Реала» на четыре очка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезды «Барселоны» конфликтуют с главным тренером команды Кике Сетьеном.

Фото Twitter ФК «Барселона»

253

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter