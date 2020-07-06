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Как выглядит злополучный дом на Позняках спустя две недели после смертельного взрыва
В Киеве показали, как выглядит многоэтажка на Позняках, где 21 июня прогремел взрыв. Из-под дома вывезли обломки строительных конструкций и расчистили подъездные пути к зданию. Демонтаж разрушенного подъезда пока что не начался. Разобрать конструкции и спроектировать новый облик многоэтажки поручено Киевской горгосадминистрации.
Фото дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 опубликовал в Facebook киевлянин Алексей Рубан.
Напомним, поисковые работы на месте взрыва длились чуть более двух суток. Под завалами были найдены тела пяти погибших жильцов. Трое были членами одной семьи (отец, мать и сын).
Подъезд десятиэтажного дома был разрушен наполовину — пострадали квартиры на этажах с пятого по восьмой. Согласно основной версии следствия, взорвалась газовоздушная смесь (бытовой газ).
Фото dsns.gov.ua, Олексій Рубан/Facebook
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