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Происшествия

Как выглядит злополучный дом на Позняках спустя две недели после смертельного взрыва

11:16 6 июля 2020
многоэтажка взрыв

В Киеве показали, как выглядит многоэтажка на Позняках, где 21 июня прогремел взрыв. Из-под дома вывезли обломки строительных конструкций и расчистили подъездные пути к зданию. Демонтаж разрушенного подъезда пока что не начался. Разобрать конструкции и спроектировать новый облик многоэтажки поручено Киевской горгосадминистрации.

Фото дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 опубликовал в Facebook киевлянин Алексей Рубан.

дом

Напомним, поисковые работы на месте взрыва длились чуть более двух суток. Под завалами были найдены тела пяти погибших жильцов. Трое были членами одной семьи (отец, мать и сын).

Подъезд десятиэтажного дома был разрушен наполовину — пострадали квартиры на этажах с пятого по восьмой. Согласно основной версии следствия, взорвалась газовоздушная смесь (бытовой газ).

Фото dsns.gov.ua, Олексій Рубан/Facebook

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