Происшествия

Как выглядит злополучный дом на Позняках спустя две недели после смертельного взрыва

В Киеве показали, как выглядит многоэтажка на Позняках, где 21 июня прогремел взрыв. Из-под дома вывезли обломки строительных конструкций и расчистили подъездные пути к зданию. Демонтаж разрушенного подъезда пока что не начался. Разобрать конструкции и спроектировать новый облик многоэтажки поручено Киевской горгосадминистрации.

Фото дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 опубликовал в Facebook киевлянин Алексей Рубан.

Напомним, поисковые работы на месте взрыва длились чуть более двух суток. Под завалами были найдены тела пяти погибших жильцов. Трое были членами одной семьи (отец, мать и сын).

Подъезд десятиэтажного дома был разрушен наполовину — пострадали квартиры на этажах с пятого по восьмой. Согласно основной версии следствия, взорвалась газовоздушная смесь (бытовой газ).

Фото dsns.gov.ua, Олексій Рубан/Facebook



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