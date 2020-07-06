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Вице-чемпиону Европы грозит до 10 лет тюрьмы за похищение и избиение человека (видео)
Грузинский борец греко-римского стиля, вице-чемпион Европы Юрий Ломадзе (на фото) задержан по делу о расправе над жителем Батуми, сообщает оппозиционный телеканал «Мтавари архи».
Ранее МВД Грузии информировало о задержании пяти человек по обвинению в незаконном лишении свободы и групповом насилии. Следствие установило, что в Батуми они похитили 32-летнего Н. Дз., вывезли его в одно из сел, где жестоко избили. Как отметили в ведомстве, преступление было совершено «по мотиву мести» (похищенный — бойфренд их родственницы).
По данным «Мтавари», среди пяти задержанных не только 23-летний борец, но и его 19-летний брат, футболист Лука Ломадзе. Телеканал «Пирвели» утверждает, что именно братья Ломадзе организовали расправу.
Что касается пострадавшего, то он получил достаточно серьезные повреждения и до сих пор остается в одной из больниц Батуми.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии — «незаконное лишение свободы» и «насилие, совершенное группой лиц». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Отметим, что Юрий Ломадзе в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата Европы в Каспийске, однако в 2019-м был лишен этой награды из-за того, что провалил допинг-тест. В феврале 2020 года на чемпионате континента в Риме в схватке за «золото» грузин в весовой категории до 72 кг уступил немцу Франку Штеблеру и стал вице-чемпионом Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Грузии нашли мертвым 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.
Фото unitedworldwrestling.org
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