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Спорт

Вице-чемпиону Европы грозит до 10 лет тюрьмы за похищение и избиение человека (видео)

12:17 6 июля 2020
Юрий Ломадзе

Грузинский борец греко-римского стиля, вице-чемпион Европы Юрий Ломадзе (на фото) задержан по делу о расправе над жителем Батуми, сообщает оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

Ранее МВД Грузии информировало о задержании пяти человек по обвинению в незаконном лишении свободы и групповом насилии. Следствие установило, что в Батуми они похитили 32-летнего Н. Дз., вывезли его в одно из сел, где жестоко избили. Как отметили в ведомстве, преступление было совершено «по мотиву мести» (похищенный — бойфренд их родственницы).

По данным «Мтавари», среди пяти задержанных не только 23-летний борец, но и его 19-летний брат, футболист Лука Ломадзе. Телеканал «Пирвели» утверждает, что именно братья Ломадзе организовали расправу.

Что касается пострадавшего, то он получил достаточно серьезные повреждения и до сих пор остается в одной из больниц Батуми.

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии — «незаконное лишение свободы» и «насилие, совершенное группой лиц». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

Отметим, что Юрий Ломадзе в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата Европы в Каспийске, однако в 2019-м был лишен этой награды из-за того, что провалил допинг-тест. В феврале 2020 года на чемпионате континента в Риме в схватке за «золото» грузин в весовой категории до 72 кг уступил немцу Франку Штеблеру и стал вице-чемпионом Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Грузии нашли мертвым 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

Фото unitedworldwrestling.org

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