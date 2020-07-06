Умер Эннио Морриконе: чем знаменит великий итальянский композитор (видео)

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В понедельник, 6 июля, в Риме скончался всемирно известный итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе. Его по праву считают одним из тех, кто оказал огромное влияние на развитие современной классической и популярной музыки. Морриконе был 91 год.

Морриконе является автором более 100 симфонических произведений, хорошо известных любителям классической музыки. Но подавляющее большинство поклонников таланта композитора знают его по музыке к фильмам. В творческой биографии итальянца их более 400!

А начинал Морриконе как футболист! Он играл за знаменитый клуб «Рома» и считался весьма талантливым игроком. Однако победила вторая страсть Эннио — любовь к музыке.

Свои первые произведения он сочинял для различных радио- и телешоу. Также писал джазовые композиции для популярных итальянских исполнительней в послевоенные годы. Постепенно популярность Морриконе росла. Его песни исполняли уже звезды из разных стран — Хелен Меррилл, Джанни Моранди, Джимми Фонтана, Рита Павоне, Мирей Матье, Пол Анка, Демис Руссос.

В начале 60-х Эннио стали приглашать итальянские кинорежиссеры. Наибольшую известность получили композиции, написанные им для фильмов Серджио Леоне. Это были вестерны «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», культовая криминальная сага «Однажды в Америке». Эти мелодии давно стали современной классикой. Многие хорошо знают их, даже не подозревая, что все они написаны Эннио Морриконе.

В 1971 году он сочинил композицию Chi Mai для фильма «Магдалена». Морриконе при этом использовал частично другую свою мелодию, которая прозвучала в 1968 году в вестерне Серджио Корбуччи «Великое молчание». Картина «Магдалена» большим успехом не пользовалась. Однако в 1981 году французский режиссер Жорж Лотнер получил разрешение Морриконе использовать Chi Mai в своем фильме «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. И сама картина, и мелодия стали мировыми хитами. Chi Mai превратилась фактически в народный хит. Она звучала и продолжает звучать во многих фильмах и сериалах. Ее аранжировки сделали для своих оркестров Поль Мориа и Джеймс Ласт.

Морриконе работал со многими известными режиссерами — Джон Хьюстон, Дино Де Лаурентис, Эдвард Дмитрык, Джон Бурман, Брайан де Пальма, Джузеппе Торнаторе, Бернардо Бертолуччи, Элио Петри, Пьер Паоло Пазолини, Ролан Жоффе, Терренс Малик, Барри Левинсон, Квентин Тарантино. Его музыка звучит в комедиях, вестернах, драмах, фильмах ужасов, фантастических картинах, боевиках. Часто бывало так, что фильмы быстро забывались, но мелодии, сочиненные Морриконе, продолжали жить своей жизнью.

Музыка Эннио Морриконе семь раз выдвигалась на соискание премии «Оскар» и принесла композитору две награды Американской киноакадемии. В 2007 году он получил почетный «Оскар», а в 2016 году — за музыку к картине Тарантино «Омерзительная восьмерка». Номинировался Морриконе за музыку к фильмам «Дни жатвы» Терренса Малика (1979), «Миссия» Ролана Жоффе (1987), «Неприкасаемые» Брайана де Пальмы (1988), «Багси» Барри Левинсона (1992), «Малена» Джузеппе Торнаторе (2001).

В обширной коллекции премий, собранных композитором, есть также награда Американского института кино (AFI) за музыку к фильму «Миссия», три «Золотых глобуса» («Миссия», «Легенда о пианисте», «Омерзительная восьмерка»), четыре «Грэмми» («Неприкасаемые», «Однажды на Диком Западе», «Хороший, плохой, злой», почетная премия), шесть премий Британской кинотелеакадемии BAFTA, три премии Европейской киноакадемии и множество других наград.

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