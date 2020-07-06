26.91 / 27.21 30.06 / 30.60
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Названа причина смерти Эннио Морриконе

11:43 6 июля 2020
Эннио Морриконе

В понедельник, 6 июля, в Риме скончался всемирно известный итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе. Его по праву считают одним из тех, кто оказал огромное влияние на развитие современной классической и популярной музыки. Морриконе был 91 год.

В заявлении, сделанном его близкими, подчеркивается, что Эннио до последнего мгновения своей жизни находился в ясном уме и твердой памяти. Его последними словами, пишет итальянская газета Corriere Della Sera, были слова благодарности жене, детям, а также миллионам поклонников музыки во всем мире.

Причиной смерти композитора семья назвала осложнения после падения. Подробности этого инцидента пока не сообщаются. Похороны пройдут в Риме, это будет скромная частная церемония. Так хотел сам Морриконе — «из уважения к людям, чувство, которое вдохновляло все его сочинения на протяжении жизни», говорится в заявлении семьи.

Эннио Морриконе женился в 1950 году на Марии Травия, которая стала ему верной спутницей на целых 70 лет. У них родились четверо детей — Марко (1957 год), Алессандра (1961 год), Андреа (1964 год) и Джованни (1966 год). Андреа стал дирижером, Джованни — кинематографистом, живет и работает в Нью-Йорке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о причине смерти популярного советского актера Виктора Проскурина. Он умер 30 июня в одной из московских кликник.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Злата Огневич

Злата Огневич прокомментировала роман с известным политиком (видео)

многоэтажка взрыв

Как выглядит злополучный дом на Позняках спустя две недели после смертельного взрыва

Эннио Морриконе

Названа причина смерти Эннио Морриконе

Сергей Кривонос

Генерал Сергей Кривонос: «За 47 дней обороны Краматорского аэродрома я не спал ни одной ночи»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер