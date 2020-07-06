Названа причина смерти Эннио Морриконе

Шоу-бизнес

В понедельник, 6 июля, в Риме скончался всемирно известный итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе. Его по праву считают одним из тех, кто оказал огромное влияние на развитие современной классической и популярной музыки. Морриконе был 91 год.

В заявлении, сделанном его близкими, подчеркивается, что Эннио до последнего мгновения своей жизни находился в ясном уме и твердой памяти. Его последними словами, пишет итальянская газета Corriere Della Sera, были слова благодарности жене, детям, а также миллионам поклонников музыки во всем мире.

Причиной смерти композитора семья назвала осложнения после падения. Подробности этого инцидента пока не сообщаются. Похороны пройдут в Риме, это будет скромная частная церемония. Так хотел сам Морриконе — «из уважения к людям, чувство, которое вдохновляло все его сочинения на протяжении жизни», говорится в заявлении семьи.

Эннио Морриконе женился в 1950 году на Марии Травия, которая стала ему верной спутницей на целых 70 лет. У них родились четверо детей — Марко (1957 год), Алессандра (1961 год), Андреа (1964 год) и Джованни (1966 год). Андреа стал дирижером, Джованни — кинематографистом, живет и работает в Нью-Йорке.

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