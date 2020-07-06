Мир

Бубонная чума в Китае: что это такое и чем грозит

В воскресенье, 5 июля, власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая объявили режим повышенной эпидемической опасности из-за пациентов с симптомами бубонной чумы, доставленных в местную больницу. Как сообщают китайские СМИ, это 27-летний мужчина и женщина. Возраст женщины не уточняется, но подчеркивается, что она находилась в критическом состоянии.

Власти предупреждают о том, что бубонная чума может передаваться от человека к человеку. Они призывают не охотиться и не есть животных, которые могут стать переносчиками этого смертельно опасного заболевания.

В частности, это могут быть грызуны, например монгольские сурки. Несколькими днями ранее случаи бубонной чумы были выявлены на западе Монголии. Там тоже госпитализировали двух пациентов. В районе сразу же ввели жесткий карантин и запретили въезд любого автомобильного транспорта.

В округе Баян-Нур введен третий уровень режима оповещения. Всего их в Китае четыре. Третий подразумевает координацию вопросов эпидемической безопасности граждан на уровне местных властей. Правительство в Пекине подключается только при первом, самом высоком, уровне режима оповещения.

Установлено, что с пациенткой из Баян-Нура прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Их сейчас проверяют. Местные врачи полагают, что причиной заражения стало употребление в пищу сырого мяса сурка. Такая же причина заболевания бубонной чумой называется и у обоих жителей Монголии.

Бубонная чума характеризуется тяжелым воспалением лимфатических узлов с образованием «бубонов», чаще всего — паховых, реже — подмышечных. Болезнь сопровождается лихорадкой и ярко выраженной интоксикацией. Относится к группе бактериальных заболеваний. Поражает в первую очередь диких грызунов. Распространителями бактерий являются блохи. Именно они переносят бактерии от одного животного к другому. Люди могут заразиться в результате укуса блохи или употребления в пищу сырого мяса больного грызуна.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бубонная чума может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение. Однако медицине эта болезнь давно известна. Есть и эффективные вакцины, и не менее эффективные антибиотики. Главное — начать лечение своевременно. В этом случае выздоравливают практически все больные бубонной чумой.

Введение карантина в Монголии и Китае вызвало панику в граничащей с ними России. Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев поспешил успокоить людей. «Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться… Местные врачи знают, как работать с бубонной чумой. Это не новая инфекция», — заявил Малеев. При этом он не исключил, что в России могут тоже выявить единичные случаи этого заболевания, но опасности эпидемии нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Монголии супруги умерли от бубонной чумы, съев мясо сурка. В прямом или непрямом контакте с умершими были 158 человек, в том числе 17 туристов из России.

В 2017 году во время вспышки чумы на Мадагаскаре заразились более 2 тысяч человек, умерли по меньшей мере 165 человек.



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