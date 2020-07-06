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«Когда отменят Пушилина?»: люди возмущены ценами на проезд из ОРДО (фото)
Из-за решения главаря «ДНР» в одностороннем порядке прекратить сообщение с мирной территорией Украины проезд в ОРДО и обратно в очередной раз стал дороже и хлопотнее. Перевозчики осуществляют его теперь только лишь через территорию России (с пересадкой), так как ограничения на въезд из ОРДЛО в РФ боевики сняли 1 июля.
Позвонив по объявлению одного из перевозчиков, который обещает доставить из Донецка в Харьков через российский город Белгород и таким же путем обратно, «ФАКТЫ» выяснили, что если уплатить за место в автобусе 3 тыс. грн, то время в пути может растянуться и на двое суток.
«За эту сумму вы будете проходить границу, стоя в общей очереди, а когда пройдете, позвоните мне, и мы вас посадим на наш транспорт, который идет от международного пункта пропуска „Гоптовка“. И мы вам ничего не гарантируем — то есть если вас не пропустят, то не пропустят. А если вы покупаете место за 5 тыс. грн, то в пути вы будете 30 часов, вы проходите границу Украины и РФ без проблем, без штрафов за въезд на оккупированные территории через неконтролируемый участок границы (Согласно украинскому Кодексу об административных нарушениях штраф за пересечение границы Украины в неположенном месте или въезд/выезд на оккупированные территории — от 1700 до 5100 грн. — Авт.), а также вам не нужно будет устанавливать на телефон „Дію“ и две недели сидеть в самоизоляции», — рассказала диспетчер перевозчика.
По информации диспетчера, для того, чтобы попасть в Донецк из Харькова, человека должна быть прописка в ОРДО или же адресная справка и еще какой-то документ, доказывающий, что веские причины посетить оккупированную территорию. И это помимо электронного пропуска в ОРДЛО, который оформлялся в СБУ.
Безусловно, многие комментаторы в целевой группе возмущены таким влетом цен на проезд: пишут о том, что за 5330 грн можно всего за 2 часа из Киева добраться в Стамбул. Однако оказывается, что три недели назад цена пути в ОРДЛО доходила до 14 тыс. грн!
И при этом по приезду в Украину не миновать двухнедельной самоизоляции с обязательной установкой на телефон приложения «Дія» — для контроля выполнения этих условий. А это влечет за собой еще одну проблему: с оккупированной территории необходимо прибыть с карточкой украинского мобильного оператора, а ее теперь в ОРДЛО стало непросто купить.
Как шутят дончане, стартовый пакет Vadafone в Донецке стоит теперь, как крыло «Боинга», присыпанное кокаином.
«Линию разграничения с Украиной Пушилин закрыл, а стартовые пакеты Vadafone в Донецк завозят ведь только с мирной территории Украины. Вот и стали эти sim-карты острым дефицитом, который резко подпрыгнул в цене: сначала от 1 тыс. рублей, а теперь уже аж до 1 тыс. грн», — объяснил «ФАКТАМ» местный житель.
В местном форуме дончане проклинают Пушилина, перекрывшего въезд на мирную территорию Украины, и интересуются, когда же «отменят его (Пушилина. - Авт.) самого».
Напомним, на днях несколько десятков человек «застряли» на ночь в «серой зоне» между Украиной и «ДНР».
Скриншоты из соцсети
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