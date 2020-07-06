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Экс-тренер «Карпат» Йовичевич не проработал в титулованном клубе и трех месяцев
Бывший футболист и главный тренер «Карпат» Игор Йовичевич, который за время работы во Львове выучил украинский язык, покинул пост наставника чемпиона Хорватии загребского «Динамо» спустя два с половиной месяца после подписания контракта, сообщает официальный сайт клуба.
«У меня были лучшие намерения, но таков футбол. Мяч не вернулся ко мне на этот раз, и я не хочу быть обузой. Благодарю клуб за доверие, за прекрасные годы в футбольной школе и за возможность, которую они дали мне в первой команде. Я всегда буду с „Динамо“ и считаю, что это просто пауза, а не прощание с моим любимым клубом», — заявил Игор Йовичевич после отставки.
Отметим, что под руководством 46-летнего специалиста загребское «Динамо» после возобновления чемпионата Хорватии провело семь матчей, в которых одержало три победы, дважды сыграло вничью и потерпело два поражения (в том числе в последней встрече на поле «Риеки» — 0:2). Несмотря на потерю в этих матчах 10 очков, «Динамо» досрочно стало 21-кратным чемпионом Хорватии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшему наставнику киевского «Динамо» Юрию Семину указали на дверь в московском «Локомотиве».
Фото ФК «Динамо» (Загреб)20
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