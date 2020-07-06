26.88 / 27.16 30.07 / 30.59
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Экс-тренер «Карпат» Йовичевич не проработал в титулованном клубе и трех месяцев

19:02 6 июля 2020
Игор Йовичевич

Бывший футболист и главный тренер «Карпат» Игор Йовичевич, который за время работы во Львове выучил украинский язык, покинул пост наставника чемпиона Хорватии загребского «Динамо» спустя два с половиной месяца после подписания контракта, сообщает официальный сайт клуба.

«У меня были лучшие намерения, но таков футбол. Мяч не вернулся ко мне на этот раз, и я не хочу быть обузой. Благодарю клуб за доверие, за прекрасные годы в футбольной школе и за возможность, которую они дали мне в первой команде. Я всегда буду с „Динамо“ и считаю, что это просто пауза, а не прощание с моим любимым клубом», — заявил Игор Йовичевич после отставки.

Отметим, что под руководством 46-летнего специалиста загребское «Динамо» после возобновления чемпионата Хорватии провело семь матчей, в которых одержало три победы, дважды сыграло вничью и потерпело два поражения (в том числе в последней встрече на поле «Риеки» — 0:2). Несмотря на потерю в этих матчах 10 очков, «Динамо» досрочно стало 21-кратным чемпионом Хорватии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшему наставнику киевского «Динамо» Юрию Семину указали на дверь в московском «Локомотиве».

Фото ФК «Динамо» (Загреб)

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карина Козупица

Пыталась нырнуть с аквалангом: на Сумщине трагически погибла чиновница облсовета

В праздник Ивана Купала

Ивана Купалы 2020: что можно и чего нельзя делать в праздник

На курортах Херсонской области начали проводить массовое тестирование на коронавирус: первые результаты

На курортах Херсонской области начали проводить массовое тестирование на коронавирус: первые результаты

Стоп-контроль

«Когда отменят Пушилина?»: люди возмущены ценами на проезд из ОРДО (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер