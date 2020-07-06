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Польша — Украина: стали известны дата и место проведения матча между участниками Евро-2020
Товарищеский поединок между пробившимися в финальный турнир Евро-2020 сборными Польши и Украины, который должен был состояться 31 марта, но был перенесен из-за пандемии коронавируса, сыграют 11 ноября в Хожуве (начало — в 21:45), сообщает официальный сайт УАФ.
Напомним, что поляки занимают в рейтинге ФИФА 19-ю позицию, а «желто-синие» — 24-ю.
Отметим, что 3 сентября команда Андрея Шевченко дебютирует в элитном дивизионе Лиги наций. В ноябре у сборной Украины в рамках группового турнира запланированы гостевые встречи против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина победила Польшу в поединке FIFA 20.
Фото championat.com37
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