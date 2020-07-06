26.88 / 27.16 30.07 / 30.59
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Польша — Украина: стали известны дата и место проведения матча между участниками Евро-2020

20:09 6 июля 2020
Польша&nbsp;— Украина

Товарищеский поединок между пробившимися в финальный турнир Евро-2020 сборными Польши и Украины, который должен был состояться 31 марта, но был перенесен из-за пандемии коронавируса, сыграют 11 ноября в Хожуве (начало — в 21:45), сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, что поляки занимают в рейтинге ФИФА 19-ю позицию, а «желто-синие» — 24-ю.

Отметим, что 3 сентября команда Андрея Шевченко дебютирует в элитном дивизионе Лиги наций. В ноябре у сборной Украины в рамках группового турнира запланированы гостевые встречи против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина победила Польшу в поединке FIFA 20.

Фото championat.com

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карина Козупица

Пыталась нырнуть с аквалангом: на Сумщине трагически погибла чиновница облсовета

Автобус

В Днепре агрессивный пассажир напал на водителя прямо во время движения маршрутки: видео инцидента

Стоп-контроль

«Когда отменят Пушилина?»: люди возмущены ценами на проезд из ОРДО (фото)

КПВВ «Еленовка»

Боевики "ДНР" на один день откроют КПВВ "Еленовка": что нужно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер