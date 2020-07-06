Гороскоп

День для новых знакомств и дел: гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака

Среда, 8 июля, — день, благоприятный для семейных отношений и новых знакомств. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают астрологический прогноз на 8 июля.

ОВЕН

Благоприятный день для различных мероприятий, однако избегайте переутомления. Ответ на интересующий вас вопрос сможете найти у более опытных людей, не стесняйтесь обращаться за помощью.

ТЕЛЕЦ

Решение финансовых вопросов лучше перенести на другое время, а сейчас займитесь семейными делами. Особое внимание следует уделить детям.

БЛИЗНЕЦЫ

День подходит для новых начинаний, можно приступать к масштабным проектам. Первые успехи не заставят себя долго ждать.

РАК

Не стоит сегодня спешить с решениями или поступками, следует тщательно обдумывать каждый свой шаг.

ЛЕВ

День обещает интересные встречи и приятные знакомства. Также не исключено начало бурного романа.

ДЕВА

Если дело касается денег или имущества, то спешка сегодня должна быть исключена. Прежде чем подписывать какие-либо документы, следует их внимательно изучить.

ВЕСЫ

Возможно, придется изменить свои планы на сегодняшний день. Не исключены какие-то задержки в работе, также велик риск что-то забыть или потерять

СКОРПИОН

Не бойтесь нарушать традиции — необычный взгляд на вещи поможет добиться успеха. На амурном фронте вас ждут приятные новости.

СТРЕЛЕЦ

Вы быстро учитесь всему новому, однако не стоит сегодня слишком уж усердствовать — ваши старания останутся незамеченными или будут восприняты как должное.

КОЗЕРОГ

Возможны мелкие бытовые неприятности, с которыми удастся легко справиться. При принятии важного решения стоит прислушаться к мнению близких — они плохого не посоветуют.

ВОДОЛЕЙ

Попытки быстро пополнить свой кошелек вряд ли увенчаются успехом, а вот сократить расходы будет самым разумным решением. Старайтесь избегать рискованных сделок.

РЫБЫ

Удастся решить вопросы, связанные с оформлением имущества или предстоящей поездкой. Позаботьтесь о состоянии своей сердечно-сосудистой системы, не пренебрегайте первыми звоночками.

Хорошего вам дня!

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