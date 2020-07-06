- 21:13 В июльских квитанциях киевлянам предложат уплатить две суммы за электричество: что это значит
- 21:08 «Динамо» — «Ворскла»: где смотреть онлайн финал Кубка Украины
- 21:08 СБУ попросила Гонтареву не сеять панику: что произошло
- 20:40 «Динамо» — «Ворскла»: онлайн-трансляция финального матча Кубка Украины
- 20:38 Суд не отпустил скандального застройщика Микитася под домашний арест
- 20:36 "Это будет сенсация": адвокат Ефремова уверен в оправдательном приговоре
- 20:17 Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной по делу о сбитом "Боинге" МАУ
- 19:45 9 июля у иудеев начинается трехнедельный траур: чего нельзя делать
- 19:33 Стало известно, кто зайдет в Раду вместо выбывшего Вакарчука
- 19:26 Под Полтавой от грузовика на полном ходу оторвалась цистерна с газом: впечатляющее видео
- 19:20 "Вот вам и автофиксация": в июне число жертв ДТП выросло на треть по сравнению с прошлым годом
- 19:13 Спец по заказным убийствам: задержанный в Киеве офицер российской разведки воевал в Ираке и Сирии
Осторожность и благоразумие: гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака
В четверг, 9 июля, потребуются осторожность, благоразумие и сдержанность во всем.
«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают астрологический прогноз на 9 июля.
ОВЕН
Не стоит предпринимать ничего нового и важного, также нежелательно отправляться в поездки, особенно дальние. Старые связи помогут в решении возникшей проблемы.
ТЕЛЕЦ
В судьбе наметился некий поворот, который может в корне изменить вашу жизнь. Старайтесь больше общаться, полученная информация окажется весьма полезной.
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды советуют сделать передышку и восстановить силы перед тем, как приступить к новым свершениям.
РАК
Чтобы ни происходило вокруг, для вас сейчас важно держать свои эмоции под контролем. Позаботьтесь о здоровье, при первых признаках недомогания обратитесь к врачу.
ЛЕВ
Воздержитесь сегодня от чрезмерных перегрузок, не стоит брать на себя повышенные обязательства.
ДЕВА
Придется к чему-то возвращаться, что-то переделывать или исправлять старые ошибки. Не будьте слишком категоричны в общении с близкими.
ВЕСЫ
Вы с легкостью преодолеете возникшие на вашем пути препятствия и сумеете осуществить задуманное. Будьте осторожны, находясь на дорогах.
СКОРПИОН
Чтобы достигнуть хоть какого-нибудь результата, придется приложить немало сил. Мир и покой в семье будет для вас надежной поддержкой.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятный день для решения наболевшей проблемы, удастся отыскать верный путь к цели.
КОЗЕРОГ
Не ввязывайтесь ни в какие авантюрные предприятия, держитесь подальше от тех, кто обещает быстрый заработок. Вечер посвятите полноценному отдыху.
ВОДОЛЕЙ
Не стоит ждать от этого дня слишком многого. Проявите снисходительность к окружающим, не предъявляйте им высоких требований.
РЫБЫ
Сумеете быстро решить накопившиеся вопросы, уладить возникшие разногласия. Будьте аккуратны при подписании важных бумаг.
Хорошего вам дня!
Читайте также: Когда менять работу и стричься: лунный календарь на неделю
Гороскоп на июль для всех знаков зодиака от дважды победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»