26.82 / 27.06 30.02 / 30.49
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

Осторожность и благоразумие: гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака

20:35 8 июля 2020
Гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

В четверг, 9 июля, потребуются осторожность, благоразумие и сдержанность во всем.

«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают астрологический прогноз на 9 июля.

ОВЕН

Не стоит предпринимать ничего нового и важного, также нежелательно отправляться в поездки, особенно дальние. Старые связи помогут в решении возникшей проблемы.

ТЕЛЕЦ

В судьбе наметился некий поворот, который может в корне изменить вашу жизнь. Старайтесь больше общаться, полученная информация окажется весьма полезной.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют сделать передышку и восстановить силы перед тем, как приступить к новым свершениям.

РАК

Чтобы ни происходило вокруг, для вас сейчас важно держать свои эмоции под контролем. Позаботьтесь о здоровье, при первых признаках недомогания обратитесь к врачу.

ЛЕВ

Воздержитесь сегодня от чрезмерных перегрузок, не стоит брать на себя повышенные обязательства.

ДЕВА

Придется к чему-то возвращаться, что-то переделывать или исправлять старые ошибки. Не будьте слишком категоричны в общении с близкими.

ВЕСЫ

Вы с легкостью преодолеете возникшие на вашем пути препятствия и сумеете осуществить задуманное. Будьте осторожны, находясь на дорогах.

СКОРПИОН

Чтобы достигнуть хоть какого-нибудь результата, придется приложить немало сил. Мир и покой в семье будет для вас надежной поддержкой.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день для решения наболевшей проблемы, удастся отыскать верный путь к цели.

КОЗЕРОГ

Не ввязывайтесь ни в какие авантюрные предприятия, держитесь подальше от тех, кто обещает быстрый заработок. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит ждать от этого дня слишком многого. Проявите снисходительность к окружающим, не предъявляйте им высоких требований.

РЫБЫ

Сумеете быстро решить накопившиеся вопросы, уладить возникшие разногласия. Будьте аккуратны при подписании важных бумаг.

Хорошего вам дня!

Читайте также: Когда менять работу и стричься: лунный календарь на неделю

Гороскоп на июль для всех знаков зодиака от дважды победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова читайте здесь.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

"Это будет сенсация": адвокат Ефремова уверен в оправдательном приговоре

Офицер ГРУ задержан в Киеве

Спец по заказным убийствам: задержанный в Киеве офицер российской разведки воевал в Ираке и Сирии

Под Полтавой от «ДАФа» на полном ходу оторвалась цистерна с газом: впечатляющее видео

Под Полтавой от грузовика на полном ходу оторвалась цистерна с газом: впечатляющее видео

Подросток с телефоном

Самоубийство 13-летнего мальчика на Житомирщине: подросток мог состоять в «группе смерти»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер