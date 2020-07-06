Гороскоп

Осторожность и благоразумие: гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака

В четверг, 9 июля, потребуются осторожность, благоразумие и сдержанность во всем. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают астрологический прогноз на 9 июля.

ОВЕН

Не стоит предпринимать ничего нового и важного, также нежелательно отправляться в поездки, особенно дальние. Старые связи помогут в решении возникшей проблемы.

ТЕЛЕЦ

В судьбе наметился некий поворот, который может в корне изменить вашу жизнь. Старайтесь больше общаться, полученная информация окажется весьма полезной.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют сделать передышку и восстановить силы перед тем, как приступить к новым свершениям.

РАК

Чтобы ни происходило вокруг, для вас сейчас важно держать свои эмоции под контролем. Позаботьтесь о здоровье, при первых признаках недомогания обратитесь к врачу.

ЛЕВ

Воздержитесь сегодня от чрезмерных перегрузок, не стоит брать на себя повышенные обязательства.

ДЕВА

Придется к чему-то возвращаться, что-то переделывать или исправлять старые ошибки. Не будьте слишком категоричны в общении с близкими.

ВЕСЫ

Вы с легкостью преодолеете возникшие на вашем пути препятствия и сумеете осуществить задуманное. Будьте осторожны, находясь на дорогах.

СКОРПИОН

Чтобы достигнуть хоть какого-нибудь результата, придется приложить немало сил. Мир и покой в семье будет для вас надежной поддержкой.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день для решения наболевшей проблемы, удастся отыскать верный путь к цели.

КОЗЕРОГ

Не ввязывайтесь ни в какие авантюрные предприятия, держитесь подальше от тех, кто обещает быстрый заработок. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит ждать от этого дня слишком многого. Проявите снисходительность к окружающим, не предъявляйте им высоких требований.

РЫБЫ

Сумеете быстро решить накопившиеся вопросы, уладить возникшие разногласия. Будьте аккуратны при подписании важных бумаг.

Хорошего вам дня!

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