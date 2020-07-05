7 июля 2020

Сегодня свой 80-й день рождения отмечает человек, имя которого знакомо всему миру. И хотя многие по-прежнему называют его самым неизвестным из «битлов», Ринго Старр в особом представлении не нуждается. Потому что именно его считают человеком, которому удалось объединить в легендарной группе «The Beatles» меланхоличного Харрисона, романтически сладкоголосого Маккартни и острого на язык Леннона. Кстати, именно Джон Леннон и произнёс знаменитую фразу, характеризующую всю их команду: «Каждый из нас вносил в группу что-то своё: Пол был лицом, я — мозгами, Джордж с его мистицизмом — духом, а Ринго был сердцем…»

Мне не раз приходилось бывать в Ливерпуле. Знакомясь с дорогими сердцу каждого «битломана» местами, я и сам, и с сыном Андреем (который тогда ещё учился в старинной английской школе, а сейчас уже заканчивает университет) прошёлся едва ли не по всем «местам боевой славы» будущих участников «ливерпульской четвёрки», боготворимой не одним поколением любителей рок-музыки. И даже знатоки истоков создания группы почти не упоминали о Ринго. Для того, чтобы узнать о нём побольше, нужно было ещё хорошенько покопаться в справочниках.

Ричард Старки (таким является настоящее имя Ринго Старра) пришёл в «Битлз» последним. Когда в студии корпорации EMI продюсер Джордж Мартин потребовал заменить ударника Пита Беста, по его мнению абсолютно не подходившего под общий стиль группы, музыканты уже точно знали, кого они хотели бы видеть в своей команде. Ринго к тому времени уже был достаточно известным ударником. Правда, звёзд с неба он не хватал никогда. Но уже в 3-летнем (!) возрасте влюбившись в подаренный ему кем-то детский барабан, он не расставался с мечтой о карьере барабанщика никогда. Из-за слабого здоровья он не закончил школу. По той же причине он так и не стал нормальным ливерпульским хулиганом, что тогда считалось модным. Зато даже слабого здоровья ему хватало на многочасовую игру на ударных инструментах. И эта виртуозная его игра приводила всех вокруг в неистовый восторг. Однажды, когда «битлы» записывали сложнейшую в стиле хард-рок песню «Helter Skelter», Ринго Старр пришлось без перерыва отработать 21 дубль! В самом конце он, не выдержав, закричал: «У меня на пальцах уже волдыри!» И этот отчаянный его вопль группа решила не удалять, а наоборот — включить в отобранную для альбома версию песни.

После распада знаменитой группы Ринго Старр, как и его товарищи, продолжил сольную карьеру. Не всё и не всегда у него получалось. Порой мешали разводы с жёнами, порой вносило свои коррективы увлечение алкоголем. Но ему удивительным образом удавалось всё в своей жизни улаживать. Потому что он всегда оставался классным парнем и редким трудягой.

В 2012 году Ринго Старра признали самым богатым барабанщиком в мире. А ещё он кавалер ордена Британской империи и рыцарь-бакалавр. А ещё он счастливый супруг красивой американской актрисы Барбары Бах, с которой живёт в любви и согласии уже 30 лет. А ещё он отец троих замечательных детей, старший из которых Зак Старки, как и Ринго, стал успешным барабанщиком. А ещё он продолжает работать и регулярно с гастролями мотается по всему миру. Потому что работа для него и есть, собственно говоря, сама жизнь.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.