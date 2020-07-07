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Требовал $3 тысячи за "трудоустройство": майор СБУ погорел на взятке
Похоже, в Украине взяточничество становится «любимым видом спорта» не только чиновников, но и правоохранителей: в понедельник, 6 июля, сотрудниками ГБР задержан один из работников отдела кадрового обеспечения СБУ в Киеве и Киевской области после получения им взятки.
Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.
Предварительно установлено, что сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме три тысячи долларов за решение вопроса трудоустройства в СБУ.
Следователи ГБР задержали майора после получения им части взятки — одной тысячи долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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