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Происшествия

Требовал $3 тысячи за "трудоустройство": майор СБУ погорел на взятке

6:40 7 июля 2020
Взятка

Похоже, в Украине взяточничество становится «любимым видом спорта» не только чиновников, но и правоохранителей: в понедельник, 6 июля, сотрудниками ГБР задержан один из работников отдела кадрового обеспечения СБУ в Киеве и Киевской области после получения им взятки.

Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

Предварительно установлено, что сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме три тысячи долларов за решение вопроса трудоустройства в СБУ.

Следователи ГБР задержали майора после получения им части взятки — одной тысячи долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудники НАБУ задержали якобы главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня, который требовал 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в деятельности предпринимателя. По условиям «предложения», средства должны были передаваться траншами.

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