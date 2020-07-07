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Фонд Богдана Губского договорился о сотрудничестве со всемирно известным Британским центром по делам детей
Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина — ХХI века» Богдана Губского подписал меморандум о сотрудничестве с Британским Национальным центром по делам детей и семьи Анны Фрейд (Anna Freud National Centre for Children and Families). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Символично, что центр имеет украинские корни. Ведущая организация в области психологии детей носит название своей основательницы Анны Фрейд — специалиста детского психоанализа, дочери Зигмунда Фрейда, австрийского ученого, психолога и невролога, который заложил основы современного психоанализа и родители которого были выходцами из Галиции (Галичины).
Меморандум о партнерстве между Центром и Фондом Богдана Губского был подписан в рамках реализации совместной широкомасштабной программы «Дети Украины», которая направлена на психологическую реабилитацию детей, пострадавших в результате военных действий на Востоке Украины и оккупации Крыма.
Как отметил Богдан Губский, вместе с международными и украинскими партнерами Фонд «Украина — ХХI век» ставит целью помочь пострадавшим детям не только восстановиться психологически, но и найти достойное место в украинской и европейской среде.
Кроме психологической помощи, программа будет включать большое количество разнообразных компонентов, в частности, профессиональную ориентацию, обучение общественной активной позиции, ответственности и лидерским навыкам, безопасность в социальных сетях и тому подобное.
Во время пилотного этапа планируется предоставление психологической помощи более 2 тыс. детям.
Следующий этап программы предусматривает создание в Украине с участием международных партнеров, Национального центра для психологической реабилитации детей с зоны военных конфликтов.
В целом программа рассчитана на помощь почти миллиону детей из Донецкой, Луганской областей и переселенцев из Крыма.
Центр «Анна Фрейд» — мировой инновационный лидер в области исследований, подготовки специалистов и лечения психического здоровья детей. Он тесно связан с Университетским колледжем Лондона (University College London), Йельским университетом (Yale University), Университетом Гарварда (Harvard University) и другими научными учреждениями. Центр объединяет мировых лидеров в области нейронауки, психического здоровья, социальной поддержки и образования.
Руководит институтом профессор Питер Фонаги (Peter Fonagy) — ведущий мировой ученый в области психоанализа. Фонаги является кавалером ордена Британской империи и награжден премией Британской академии за выдающийся вклад в психоанализ.
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