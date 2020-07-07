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В Одессе одновременно сожгли два авто одной фирмы (фото, видео)
Вечером в понедельник, 6 июля, на Молдаванке в Одессе подожгли сразу два автомобиля. Как утверждают очевидцы, Renault и Citroën припаркованы они были на улице Бугаевской и загорелись одновременно. Несмотря на то что пожарные прибыли на место ЧП оперативно, спасти машины от уничтожения практически не удалось.
«Спасатели ликвидировали пожар через одиннадцать минут после поступления телефонного сообщения о возгорании. На месте горели открытым пламенем два припаркованных легковых автомобиля. В тушении огня принимали участие два пожарных расчета. Спасатели и полиция устанавливают причину происшествия», — сообщили в региональном главке ГСЧС.
Автомобили Renault и Citroën, принадлежащие фирме по аварийному вскрытию замков, восстановлению не подлежат. Водители уничтоженных автомобилей подозревают умышленный поджог. На любительском видео очевидцев можно рассмотреть, что моторные отсеки обеих машин горят равномерно, при этом сами авто находятся на расстоянии около двух метров друг от друга.
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