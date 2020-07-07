Уильям и Гарри оформили "развод": братья разделили деньги фонда своей матери принцессы Дианы

Мир

Вечером 6 июля в британских СМИ появились документы, которые свидетельствуют о том, что принц Уильям и принц Гарри «оформили развод». Именно так назвала пресса решение братьев разделить денежные средства благотворительного фонда своей матери принцессы Дианы.

Выяснилось, что соглашение ее сыновья заключили еще в декабре 2019 года. Фонд принцессы Уэльской на тот момент уже шесть лет как бездействовал. В апреле 2013 году полный юридический контроль над средствами этой организации получил Королевский благотворительный фонд, созданный Уильямом и Гарри. Братья занимались как совместными проектами, так и каждый своими, при этом между ними не было никакого недопонимания.

Однако оно возникло вскоре после того, как Гарри женился на Меган Маркл. Некоторое время Королевский благотворительный фонд продолжал работать под руководством обеих семей — Кембриджей и Сассексов. Однако в июне 2019 года Гарри и Меган заявили о том, что хотят отойти от дел этой организации, так как планируют создать собственную.

Как известно, супруги зарегистрировали Sussex Royal Foundation. После этого 18 декабря 2019 года новая благотворительная организация подписала соглашение с Королевским фондом, согласно которому денежные средства в виде авторских прав и пожертвований, продолжавшие поступать фонду принцессы Дианы, должны делиться поровну между фондами Кембриджей и Сассексов.

Однако королева Елизавета II запретила принцу Гарри и его супруге использовать в названии их фонда слово Royal, так как они отказались выполнять обязанности членов королевской семьи. В результате Гарри и Меган пришлось закрыть едва начавший работать фонд.

Вместо него они зарегистрировали новую организацию — Archewell, в названии которой легко угадывается имя их первенца Арчи. Очевидно, что теперь Королевский благотворительный фонд, которым управляют исключительно принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, будет переводить часть средств на счета Archewell.

А пока 6 июля стало известно, что Королевский фонд за последние полгода отдал Sussex Royal Foundation в общей сложности 245 тысяч фунтов (306 тысяч долларов).

Как выяснили американские СМИ, в уставных документах Archewell указано, что эта организация намерена среди прочего заниматься еще и производством художественных фильмов, сериалов, анимационных фильмов. Это дает основания полагать, что Меган Маркл не оставляет надежд возобновить свою актерскую карьеру.

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