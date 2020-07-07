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Мир

В Японии растет число жертв катастрофического наводнения (фото, видео)

13:56 7 июля 2020
Японцы на лодках

Во вторник, 7 июля, японские власти сообщили о новых жертвах наводнения на острове Кюсю. Число погибших достигает уже 50 человек. Более 10 считаются пока пропавшими без вести, однако шансы найти их живыми практически равны нулю. Минуло уже 72 часа, как эти люди пропали.

Агентство Kyodo сообщает, что наводнение на Кюсю вызвано проливными дождями. Оно началось сначала в южной части острова, затем распространилось на всю его территорию.

В пострадавших районах приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение. Более 6 000 домашних хозяйств остаются без электричества, водоснабжения и телефонной связи.

Уже эвакуированы десятки тысяч жителей Кюсю. Предупреждения о возможной эвакуации получили более 1,3 миллиона человек. В зоне повышенной опасности находятся жители городов, расположенных вдоль реки Тикуго, самой большой на острове.

Неутешительным оказался и прогноз погоды на ближайшие дни. На западе и северо-востоке Японии ожидаются новые продолжительные ливни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Япония выделила Украине более 4 млн долларов. Деньги предназначены для удовлетворения гуманитарных нужд и восстановления восточных областей Украины.

Помощь пострадавшей от масштабного наводнения Западной Украине оказали Израиль, Италия, Венгрия и другие страны.

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