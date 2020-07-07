Происшествия

В городе Килия, на юге Одесской области, простились с Иваном Д. Он был найден мертвым, а до этого значился без вести пропавшим. Парень ушел из дому 22 июня в неизвестном направлении — без денег, документов, вещей и телефона. Ранее появилась информация о судьбе школьниц таинственно исчезнувших во Львове.

Поиски Вани в Килии начались лишь 30 июня, после того, как в полицию поступило заявление родных. Нашел юношу 4 июля — мертвым, в 20-метровой трубе школьной котельной — его отец, который участвовал в поисковой операции.

Как сообщили волонтеры, которые на последнем этапе занимались поиском, были расклеены сотни ориентировок, общественники обошли рынки, автовокзалы, остановки и магазины в надежде получить хоть какую-то информацию о пропавшем.

«Считаем ненормальным, что более недели парня никто не искал. Тем более что незадолго до случившегося Иван уже пропадал: 19 июня он ушел на практику, но там не появился, а вечером не вернулся домой. Тогда поиски завершились благополучно, но парень решил повторить побег снова…» — отметили волонтеры.

По предварительным данным экспертов, юноша покончил с собой примерно 10 дней назад. Точная причина и время смерти устанавливаются.

По одной из рассматриваемых версий, парень совершил самоубийство в точном соответствии с ранее описанным им же сценарием, в рамках некоей игры. Как стало известно «ФАКТАМ», речь идет об онлайн-игре Forge of Empires («Кузница империй»). Ее действие начинается в каменном веке, за 5000 лет до нашей эры. В качестве правителя небольшого поселения, состоящего всего из нескольких хижин, играющий должен проявить свои навыки в онлайн-стратегии. Цель — развивать и улучшать свой город и проходить через эпохи человеческой истории, расширяя свою империю прямо в браузере. «Расширяйте свою империю, проходя непростые стратегические кампании и принимая правильные решения в Forge of Empires. Создайте свой мир — куйте свою империю!» — призывают создатели игры.

По оценкам психологов, данная игра не является агрессивной в полном смысле этого слова. Вместе с тем в ней присутствует «мотивирующий призыв»: «Эти полные стратегии и тактики сражения вы будете вести как против компьютера, так и против других игроков. Итак, в Forge of Empires вы — хозяин своей империи!»

По предварительным данным, смерть Ивана не может быть напрямую связана с его увлечением игрой. Как считают специалисты, именно игра была, скорее всего, той отдушиной, в которой парень очень нуждался. Говорят, он был нормальным, но очень замкнутым, практически ни с кем не общался.

Возможно, именно это обстоятельство породило «игровую версию» гибели парня. На самом же деле, в мобильном телефоне Ивана остался текст небольшого повествования, некой фантазии, написанной им самим. Именно в этом тексте есть упоминания о рыцарях, эльфах, его представления о некой империи (государстве). Есть там и строки о какой-то высокой трубе, в которую попадает автор…

Все обстоятельства предстоит изучить следствию.

Пока же известно, что семья, в которой жил и воспитывался погибший, характеризуется положительно. У родителей есть еще один сын, старший брат Ивана.

Тем временем, во вторник, 7 июля, в Беляевском районе Одесской области обнаружен повешенным парень, пропавший без вести почти две недели назад. Как сообщили в Беляевском отделе полиции, «25-летний житель села Дачное Виктор П. вышел из дому и пропал 26 июня… 7 июля его обнаружили в петле на окраине села Дачное. По предварительным данным, он совершил самоубийство», — сообщили в полиции. Окончательную причину смерти должно установить следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине все чаще появляются смертельные игры, в которых участвуют подростки. Так, под Николаевом школьница едва не довела одноклассницу до самоубийства. Девочка участвовала в игре, похожей на «Синий кит».

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