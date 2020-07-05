8 июля 2020

Много лет назад привезли мы одного из наших сыновей в английскую школу. Это было в городе Брайтоне, на южном побережье Великобритании. В первые несколько дней нужно было решить массу организационных вопросов, связанных с размещением детей, приехавших из разных стран, в небольших уютных кампусах, расположенных на живописной школьной территории. Во время беготни по всем этим корпусам познакомились мы с немолодой уже семейной парой из Италии. Они приехали с дочкой, серьезной, очень воспитанной девочкой в красивых очках с толстыми стёклами. Отец, психолог по профессии, умевший задать ребёнку правильный настрой, купил для дочки десяток почтовых открыток, в которые аккуратно вписал своей рукой всего одну лишь фразу: «У меня всё хорошо». И, найдя у входа в школу почтовый ящик, показал девочке, как раз в неделю опускать в него открытку, адресованную родителям. Дочка молча рассматривала вручённые ей открытки, а затем с серьезным видом спросила:

— А если мне будет плохо?..

— Многое будет зависеть от того, как ты сумеешь себя настроить, — сказал отец.

Вспомнил об этом случае на днях, когда многие СМИ, и наши «ФАКТЫ» в том числе, рассказали своим читателям историю 5-летнего Тони Хаджелла из небольшой английской деревни Кингс-Хилл под Лондоном. Избитого родителями мальчика, которому было всего полтора месяца, прооперировали в лондонской больнице «Эвелина». Обе ножки пришлось ампутировать. Несмотря на это, нашлись добрые люди, усыновившие малыша и сумевшие с первых дней внушить ему надежду на то, что он может быть таким же, как все остальные дети. Даже лучше многих других. И вот несколько месяцев назад, когда в той же больнице маленькому Тони подобрали новенькие протезы, он решил за короткое время пройти на них 10 километров, чтобы собрать 500 фунтов стерлингов и передать их больнице для деток, нуждающихся в подобных операциях.

Малыша вдохновил пример 100-летнего ветерана Второй Мировой войны Томаса Мура, сумевшего совершить 100 пеших прогулок и собрать 31 миллион фунтов для английских врачей, борющихся против COVID-19. День рождения капитана Тома превратился в национальный праздник. Сама королева Елизавета II наградила его орденом. А над домом ветерана пролетели военные самолеты, отдавая честь его мужеству и благородству.

Маленькому Тони было очень больно. Новые протезы сильно натирали нежные детские культи, когда он день за днём преодолевал установленную для себя дистанцию. Он плакал, но терпел. И продолжал идти… И свой первый в жизни подвиг Тони Хаджелл совершил достойно. И свой первый миллион заработал честно. Даже не миллион, а миллион и 200 тысяч фунтов стерлингов! И все эти деньги, собранные в том числе с участием поддержавших малыша известного футболиста Фрэнка Лэмпарда, бывшего премьер-министра Дэвида Камерона, принца Уильяма и его очаровательной супруги Кейт Миддлтон, были переданы врачам лондонской больницы, плакавших от гордости за своего маленького пациента вместе с его приемными родителями.

«Многое будет зависеть от того, как ты сумеешь себя настроить…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.