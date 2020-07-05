- 07:18 Дожди, грозы и приятная прохлада: прогноз погоды на середину недели
- 06:58 Может быть коллапс системы здравоохранения: в Минздраве назвали реальное число заболевших коронавирусом
- 06:30 Актриса Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения
- 05:58 Могли поджечь специально: глава Луганской ОВГА назвал вероятную причину лесных пожаров
- 05:25 «Тихий иммунитет»: настоящее количество зараженных коронавирусом может быть намного большим
- 04:55 Будут ограничения: в Минздраве рассказали о возможных вариантах обучения в школах с 1 сентября
- 04:30 ЕС выделил Украине более 11,5 миллионов евро: кому достанутся деньги
- 03:50 Сюрприз для оккупантов: в США заявили о намерении увеличить военную помощь Украине
- 03:30 Названа дата официального выхода США из Всемирной организации здравоохранения
- 02:56 На смену "Портеру": в Черное море вошли военные корабли НАТО
- 01:48 Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке: что об этом известно
- 01:28 Ляшко озвучил условие своего выдвижения в мэры Киева
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2014
Скульптор: Javier Molina
Размер: 59×36 cm
Лимитированная серия 3000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Много лет назад привезли мы одного из наших сыновей в английскую школу. Это было в городе Брайтоне, на южном побережье Великобритании. В первые несколько дней нужно было решить массу организационных вопросов, связанных с размещением детей, приехавших из разных стран, в небольших уютных кампусах, расположенных на живописной школьной территории. Во время беготни по всем этим корпусам познакомились мы с немолодой уже семейной парой из Италии. Они приехали с дочкой, серьезной, очень воспитанной девочкой в красивых очках с толстыми стёклами. Отец, психолог по профессии, умевший задать ребёнку правильный настрой, купил для дочки десяток почтовых открыток, в которые аккуратно вписал своей рукой всего одну лишь фразу: «У меня всё хорошо». И, найдя у входа в школу почтовый ящик, показал девочке, как раз в неделю опускать в него открытку, адресованную родителям. Дочка молча рассматривала вручённые ей открытки, а затем с серьезным видом спросила:
— А если мне будет плохо?..
— Многое будет зависеть от того, как ты сумеешь себя настроить, — сказал отец.
Вспомнил об этом случае на днях, когда многие СМИ, и наши «ФАКТЫ» в том числе, рассказали своим читателям историю 5-летнего Тони Хаджелла из небольшой английской деревни Кингс-Хилл под Лондоном. Избитого родителями мальчика, которому было всего полтора месяца, прооперировали в лондонской больнице «Эвелина». Обе ножки пришлось ампутировать. Несмотря на это, нашлись добрые люди, усыновившие малыша и сумевшие с первых дней внушить ему надежду на то, что он может быть таким же, как все остальные дети. Даже лучше многих других. И вот несколько месяцев назад, когда в той же больнице маленькому Тони подобрали новенькие протезы, он решил за короткое время пройти на них 10 километров, чтобы собрать 500 фунтов стерлингов и передать их больнице для деток, нуждающихся в подобных операциях.
Малыша вдохновил пример 100-летнего ветерана Второй Мировой войны Томаса Мура, сумевшего совершить 100 пеших прогулок и собрать 31 миллион фунтов для английских врачей, борющихся против COVID-19. День рождения капитана Тома превратился в национальный праздник. Сама королева Елизавета II наградила его орденом. А над домом ветерана пролетели военные самолеты, отдавая честь его мужеству и благородству.
Маленькому Тони было очень больно. Новые протезы сильно натирали нежные детские культи, когда он день за днём преодолевал установленную для себя дистанцию. Он плакал, но терпел. И продолжал идти… И свой первый в жизни подвиг Тони Хаджелл совершил достойно. И свой первый миллион заработал честно. Даже не миллион, а миллион и 200 тысяч фунтов стерлингов! И все эти деньги, собранные в том числе с участием поддержавших малыша известного футболиста Фрэнка Лэмпарда, бывшего премьер-министра Дэвида Камерона, принца Уильяма и его очаровательной супруги Кейт Миддлтон, были переданы врачам лондонской больницы, плакавших от гордости за своего маленького пациента вместе с его приемными родителями.
«Многое будет зависеть от того, как ты сумеешь себя настроить…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Может быть коллапс системы здравоохранения: в Минздраве назвали реальное число заболевших коронавирусом
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.