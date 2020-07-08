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Умерла скандально известная учительница, которая совратила 12-летнего ученика и вышла за него замуж (фото)

7:32 8 июля 2020
Мэри Кей Летурно и Вили

В возрасте 58 лет скончалась бывшая американская учительница Мэри Кей Летурно. Причиной смерти стал рак.

Больше 20 лет назад США шокировала история любви Летурно и ее ученика Вили Фуалау, которого она совратила, когда ей было 34 года, а ему — всего 12.
Замужняя Мэри Кей, мать двоих детей, тайно вступила в интимную связь со школьником в 1996 году. В марте 1997 года женщина была арестована — после того, как ее муж Стив Летурно нашел любовную переписку жены с мальчиком.

В мае 1997 года, ожидая решения суда по своему делу, Мэри Кей родила от Вили дочку. Ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Однако, вскоре освободили при условии, что Летурно никогда больше не будет встречаться с подростком. Но уже через две недели после того, как она вышла на свободу, Мэри застали занимающейся любовью с Вили на заднем сидении ее машины. На этот раз ее, уже без всяких поблажек, приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Свою вторую дочь от Фуалау Мэри Кей родила, находясь за решеткой — в октябре 1998 года. 30 марта 1998 года фотография Мэри Кей Летурно появилась с ребенком на руках на обложке журнала «People».

Вскоре после этого Стив подал на развод, забрав с собой двоих своих детей и оформив единоличную опеку над ними. В том же году Летурно и Фуалау написали книгу совместного авторства, которая была опубликована во Франции. Называлась она «Единственное преступление — любовь».

В 2004 году Мэри Кэй вышла из тюрьмы. К тому времени Вили исполнился 21 год. В 2005 году они официально поженились. «Я не жертва. Я не стыжусь того, что стал отцом. Я не стыжусь своей любви к Мэри Кэй», — рассказывал журналистам Вили. А Летурно говорила, что ее роман с Фуалау будет «вечным и бесконечным» и что ничто не сможет их разлучить. О них был снят телефильм под названием «Американская девочка: История Мэри Кей Летурно».

Однако в 2017 году супруги расстались по инициативе Вили. Окончательно они оформили развод в 2019 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США совращенному учительницей школьнику присудили компенсацию в размере 2,1 млн долларов.

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