Спорт

Шесть голов за 33 минуты: команды Роналду и Ибрагимовича устроили дикую «перестрелку» в серии А (видео)

Можно только сожалеть, что матч 31-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом» прошел при пустых трибунах. Проигрывая по ходу второго тайма — 0:2, Златан Ибрагимович и компания умудрились перевернуть все с ног на голову, впервые за семь лет обыграв нынешнюю команду Криштиану Роналду в серии А — 4:2 (Ибрагимович 62, с пенальти, Кесси, 66, Леау, 67, Ребич, 80 — Рабьо, 47, Криштиану Роналду, 53). С ума сойти — шесть мячей за 33 минуты!

Дотошные статистики сразу же отметили, что в последний раз «Юве» пропускал четыре мяча в официальном матче в финале Лиги чемпионов-2016/2017, когда уступил «Реалу» (1:4). В серии А «Старой синьоре» последний раз забивала четырежды в октябре 2013-го «Фиорентина» (2:4). А «Милан» и вовсе четырежды огорчил «Ювентус» в чемпионате Италии впервые с марта 1989 года (4:0).

Кстати, Криштиану Роналду, 26-й раз поразивший ворота соперников в нынешнем сезоне, повторил достижение Лионеля Месси. Португалец, как и форвард «Барселоны», начиная с сезона-2007/2008, 10-й раз забил за один чемпионат более 25 мячей.

«Это был не тот результат, который мы хотели, но поднимите голову и продолжайте работать!» — написал в Instagram после поражения Криштиану Роналду, вышедший на поле с новой прической.

Отметим, что «Ювентус» по-прежнему лидирует в таблице серии А (75 очков), на семь пунктов опережая «Лацио». «Милан» с 49 баллами — на пятой позиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду с 43-й попытки таки поразил ворота соперников прямым ударом со штрафного.

Фото Twitter ФК «Милан»

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter