Мир

Бунт в Сербии: полиция жестко разогнала тысячи протестующих против введения комендантского часа в Белграде

Вечером 7 июля в столице Сербии произошли массовые беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста. На улицы Белграда вышли несколько тысяч недовольных ведением в городе комендантского часа. Власти объяснили свое решение резким ухудшением эпидемической обстановки в стране.

Полиция утверждает, что была вынуждена использовать газ для разгона участников акции. Демонстранты бросали в стражей порядка камни и файеры. Толпа предприняла попытку штурма здания парламента.

Оппозиция обвиняет президента Александра Вучича в новом всплеске случаев заражения коронавирусом. Карантин в республике был введен в марте. В июне ограничительные меры были отменены на фоне снижения числа инфицированных. Однако многие заявляли, что власти спешат и что на самом деле отмена карантина продиктована не эпидемической ситуацией, а стремлением Вучича провести 21 июня парламентские выборы.

Голосование состоялось. Убедительную победу одержала правящая партия, набравшая более 60% голосов, что позволило ей самостоятельно сформировать правительство.

Однако спустя несколько дней после выборов количество новых случаев заражения пошло вверх. Сербские СМИ сообщают о переполненных больницах с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Во вторник, 7 июля, скончались 13 таких больных. Это печальный рекорд для Сербии за все время пандемии.

В тот же день Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа. «Ситуация в столице критическая, еще в четырех городах — тревожная. С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше пяти человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника», — заявил президент в обращении к нации.

По состоянию на 8 июля в Сербии выявлено 16 тысяч 719 инфицированных. Скончались 330 человек. Выздоровели 13 тысяч 366 пациентов. Активными остаются 3 023 случая.

В Украине число инфицированных превысило 50 тысяч человек.

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