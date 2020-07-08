Во Франции пассажиры автобуса отказались надеть маски и до смерти избили водителя

Мир

Во Франции врачи констатировали смерть мозга у водителя автобуса Филиппа Монгуйо. Его жестоко избили группа пассажиров, которых он попросил надеть маски.

Как сообщает издание Le Parisien, инцидент произошел 5 июля в Байонне. В автобус села компания из пяти человек. 58-летний Филипп напомнил им об обязательном правиле носить маски во всех видах общественного транспорта. Однако пассажиры проигнорировали его требование, а также отказались предъявить билеты. Последовала ссора, в ходе которой водителя вытащили из автобуса и принялись зверски избивать, нанося удары руками и ногами — в том числе и по голове.

Монгуйо, отец троих дочерей в возрасте от 18 до 24 лет, был госпитализирован в бессознательном состоянии. Нападавших, которые сбежали с места происшествия, позже удалось разыскать. Они оказались наркоманами. Им предъявлены обвинения.

Жена Филиппа Вероник говорит, что их с мужем жизни были «разрушены за считанные секунды». По ее словам, через год Филипп собирался выйти на пенсию. В сентябре они планировали купить домик на колесах и начать путешествовать.

Мэр Байонны Клод Олив осудил нападение как «варварское» и заявил, что городские власти работают над тем, чтобы обеспечить безопасность водителей автобусов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Днепре мужчина устроил драку в троллейбусе из-за просьбы надеть маску: инцидент попал на видео.

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