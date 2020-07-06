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Происшествия

В Днепре агрессивный пассажир напал на водителя прямо во время движения маршрутки: видео инцидента

19:22 6 июля 2020
Автобус

В Днепре неадекватный пассажир автобуса № 38 избил водителя за то, что он попросил предъявить удостоверение школьника его ребенка. Напомним, ранее в Днепре мужчина устроил драку в троллейбусе из-за просьбы надеть маску.

Инцидент произошел на улице Калиновая, недалеко от улицы Янтарная, информирует Днепр Экспресс.

Мужчина с ребенком ехал в маршрутке в сторону центра города. В ответ на важливую просьбу водителя предъявить удостоверение школьника он начал избивать водителя прямо во время движения.

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Водителя после случившегося пришлось снять с маршрута, агрессивный же пассажир скрылся с места происшествия.

Теперь в полиции просят помочь с его опознанием и сообщить информацию на линию 102, или по телефону 067 974 74 38.

Напомним, в Киеве в конце июня произошла масштабная драка в трамвае — трое молодчиков набросились на вагоновожатого. Полиция открыла уголовное производство и сообщила хулиганам о подозрении.

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