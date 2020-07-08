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Во вторник, 7 июля, в Высоком суде Лондона начался громкий процесс, который инициировал знаменитый актер Джонни Депп. Он судится с британской газетой The Sun в попытке восстановить свое доброе имя и репутацию. Издание, основываясь на заявлениях бывшей жены Джонни актрисы Эмбер Херд, в одной из своих статей, посвященных их скандальному разводу, написало, что Депп регулярно избивал супругу. Словосочетание wife beater, использованное The Sun, приклеилось к актеру как ярлык и пустило под откос его карьеру. 57-летний Джонни судится с газетой, но на самом деле ответчицей является 38-летняя Эмбер, которая также присутствует на заседаниях. Деппу нужно доказать, что это Херд оклеветала его. Если ему удастся это сделать, решение, которое примет судья по The Sun, уже не будет иметь значения, так как всем станет очевидно, что Джонни не совершал тех ужасных вещей, в которых обвиняет его Эмбер. Первый день процесса (по сведениям британской прессы, суд будет идти около трех недель) превратился в бенефис Деппа. Отвечая на вопросы адвокатов и судьи, он более чем откровенно рассказал все о своей жизни, пристрастии к наркотикам, алкоголю, отношениях с женщинами и друзьями. В этой статье мы сосредоточимся на том, что Джонни сообщил о своей супружеской жизни с Эмбер Херд.

Свой рассказ Джонни Депп начал с того дня, как познакомился с молодой актрисой, которая пробовалась на главную женскую роль в фильме «Ромовый дневник». Херд утвердили. Работалось им вместе легко. По словам Деппа, роман между ними начался чуть позже — когда они вместе встречались, рекламируя картину.

«Она проявляла невероятно дружеское отношение ко мне, доверилась настолько, что рассказала о своем бывшем партнере, с которым недавно рассталась, а также о том, через что ей пришлось пройти в связи с этим. Если бы я тогда знал то, что мне известно сейчас, я бы обязательно увидел красные флажки, предупреждающие меня. Но я не знал. И ничего подозрительного не заметил. Она была красива, проявляла огромный интерес ко мне и моей работе, и я попался на это. Она просто засыпала меня тем, что казалось доказательствами ее любви», — сказал Депп.

«Только спустя некоторое время я понял, что у нее был четкий план. Заключался он в том, чтобы выйти за меня замуж. Это нужно было ей, чтобы продвинуть собственную карьеру и/или улучшить финансовое положение. И она прекрасно знала, как этого добиться. Например, в то время она постоянно повторяла, как восхищается моими фильмами. Позже, когда мы уже жили в браке, она призналась, что не видела ни одну из картин, в которых я снимался! Она охотилась на меня, и я оказался легкой добычей», — заявил актер.

«Время, которое мы прожили вместе, было ужасным. Это самый несчастливый период в моей жизни. Она очень расчетливая женщина с больной психикой. Она социопат, страдает нарциссизмом, притворщица и лгунья. И это не мои выводы. Я пытался спасти наш брак, и мы стали ходить на консультации к семейному психологу. После всего пары таких сеансов он дал Херд такую оценку. Конечно, рассказал он мне о своих впечатлениях тет-а-тет», — сообщил Депп.

«Я убежден, что она сознательно вошла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что было ценного, а потом уничтожить то, что осталось!» — заявил Джонни.

Депп утверждает, что Херд постоянно унижала его, издевалась как на словах, так и физически. «Она называла меня толстым стариком и ужасным отцом. Мне было больно слышать такое. Но она повторяла это снова и снова. И говорила так обо мне другим людям, например, моему телохранителю. Она заявила ему, что никогда меня не любила, и не знает, зачем вышла за меня замуж», — сказал Депп.

Но словами и оскорблениями дело не заканчивалось. Джонни утверждает, что Эмбер много раз била его по лицу, а однажды швырнула в него бутылку вина или водки, которая разбилась, и одним из осколков ему отрезало часть пальца. Актеру пришлось отправиться в больницу.

При этом он утверждает, что никогда не поднимал на нее руку. «Это просто невозможно! Для меня неприемлемо ударить женщину ни при каких обстоятельствах. Насилие по отношению к женщине недопустимо. Это важнейшая, центральная часть моего морального кодекса. Я вырос на юге Соединенных Штатов. Если хотите, у меня южное воспитание. Для таких, как я, рыцарство и уважение к женщине не пустые слова», — заявил Депп.

Он подробно описал одну из их ссор, которая произошла на борту частного самолета в конце 2014-го или начале 2015 года. Джонни сказал, что точно не помнит. «Эмбер снова принялась оскорблять меня. Она несколько раз ткнула меня кулаком в лицо. Я поднялся и попытался уйти в другой конец салона. Она стала обзывать меня „трусливой бабой“, „бесхребетным“, „трусишкой“, который „бежит от драки“. Я не отвечал. Просто пошел в ту часть салона, где находилась спальня. Она направилась за мной. Снова ударила меня в лицо кулаком и еще раз в голову. Я толкнул ее, и она упала на кровать. Я схватил подушку и закрылся в одной из туалетных комнат. Лег на пол и проспал там до конца полета», — рассказал Депп.

«Она утверждает, что однажды я устроил трехдневные издевательства над ней. Мучил и пытал ее. Да, да, она описывает это как пытки. Это абсолютно лживые обвинения, которые придумало ее больное воображение. Это она отрезала мне часть пальца, а потом еще затушила сигарету о мою щеку», — заявил Джонни.

В доказательство слов актера его адвокаты представили аудиозапись одной из ссор, которая произошла между супругами в 2015 году. На ней Эмбер оскорбляет Джонни, используя нецензурные выражения, и признается, что несколько раз ударила его. «Ты такой ребенок! Повзрослей, мать твою!» — кричала Херд.

Судья поинтересовался, зачем Депп сделал эту запись. Актер заявил, что они с Эмбер часто записывали свои разговоры, и ссоры в том числе. Херд подтвердила это. При этом она заявила, что ей записи нужны были для того, чтобы «напомнить Джонни его собственные слова, произнесенные им в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». «Протрезвев, он обычно ничего не помнил и все потом отрицал», — сказала она.

Депп заявил, что все и всегда прекрасно помнит. Он даже отлично помнит, когда принял твердое решение развестись с Херд. «Я терпел многое — оскорбления, унижения. Но однажды утром проснулся и обнаружил на нашем супружеском ложе фекалии! Думаю, что это сделала Эмбер. Но не могу утверждать наверняка. Возможно, это сделал кто-то из ее друзей. Они постоянно торчали у нас дома. Я был возмущен. А она с усмешкой сказала, что это был невинный розыгрыш. Понимаете? Она просто пошутила, а я не оценил ее юмор», — заявил Депп.

Читайте в следующей статье, что Джонни рассказал о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам.

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