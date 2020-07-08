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Спорт

Самый быстрый человек планеты Усэйн Болт впервые показал свою дочь с необычным именем (фото)

11:07 8 июля 2020
Усэйн Болт

Легендарный легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт впервые показал родившуюся в мае дочь, которую 33-летний спортсмен и его подруга Каси Беннетт назвали Олимпия Лайтнинг (Олимпия означает небожительница, а Lightning Bolt переводится с английского как вспышка молнии. Именно так часто называли Усэйна за его мировые рекорды).

И вправду, какое еще имя мог дать своей малышке король Олимпийских игр, неизменно демонстрировавший после своих победных забегов молнию.

Любопытно, что о появлении девочки на свет первым сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс, а не родители новорожденной.

Отметим, что легенда спринта показал фото дочери в день 30-летия своей подруги Каси, с которой он встречается с 2014 года и у которой 345 тысяч подписчиков в Instagram (правда, об их отношениях стало известно только в 2016 году). О том, что его подруга беременна, спортсмен объявил в январе.

Напомним, что уроженец Ямайки Болт завершил карьеру легкоатлета после чемпионата мира 2017 года. Он единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро). При этом мировые рекорды Усэйна в беге на 100 метров (9,58 сек.) и 200 метров (19,19 сек.) не побиты до сих пор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице Ямайки появилась бронзовая статуя Усэйна Болта.

Фото Getty Images, Instagram

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