Сборная Украины построила в Африке дом для многодетной семьи (фото, видео)

Спорт

Двукратная победительница Европейских игр-2019, призер чемпионатов Европы Ольга Ляховая, которая во время пандемии коронавируса застряла в Африке и поделилась в Instagram своей первой откровенной фотосессией, вместе с партнерами по сборной Украины построили в Кении дом для многодетной семьи, потерявшей кормильца.

В своем Instagram спортсменка написала, что жилище возвели всего за 10 дней на средства, вырученные от проведения благотворительного аукциона. В доме уже поселилась женщина с четырьмя детьми, отца которых убили три месяца назад.

«Наши ребята с утра до вечера каждый день проводили там. А мы с Дарьей Михайловой (украинская бегунья на длинные дистанции. — Авт.) ежедневно после тренировки привозили им еду, а также помогали, чем могли. После стройки мы стали как родные с жителями этого села Кисуп. И теперь будем как можно чаще их навещать», — написала Ольга Ляховая в Instagram.

Кстати, в честь окончания строительства украинцы организовали праздничный ужин — испекли торт, пожарили мясо.

«Сегодня ночью я не могла уснуть — вспоминала этот день, этих людей, эти радостные лица. И я уже хочу поскорее к ним приехать. И даже одна девочка из этой семьи решила стать легкоатлеткой после нашей встречи. Возможно, вырастет будущая чемпионка. Хорошо кого-то мотивировать», — добавила спортсменка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Ляховая поделилась «секретным» рецептом.

Фото Getty Images, Instagram

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