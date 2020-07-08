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Американец Лопес вновь грязно оскорбил Ломаченко, вошедшего в пятерку лучших боксеров современности (фото)
Острый на язык чемпион мира по боксу в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес продолжает нагнетать обстановку перед намеченным на сентябрь объединительным боем с обладателем титулов WBC, WBA, WBO украинцем Василием Ломаченко (WBC подтвердил, что перенесенный с 30 мая из-за пандемии коронавируса поединок за четыре пояса состоится в сентябре).
На сей раз 22-летний американец (15 побед, 12 из них — нокаутом) пообещал «выбить из украинского чемпиона дерьмо».
«Нужно драться с теми, кого считают лучшими фаны, и побить их, — заявил Теофимо Лопес в интервью Youtube-каналу vRINGe VISION. — Вот и все. Люди считают, что Ломаченко — лучший в pound-for-pound, но я в это не верю. Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав.
С кем бы я ни дрался дальше, если они считают себя лучшими из лучших, неприкасаемыми и богами, то я просто выйду в ринг и заткну их.
Я просто люблю драться. А еще я люблю бойцов, которые думают, что их дерьмо не воняет. Мне нравится выбивать из них дерьмо. Вы знаете, о ком я говорю.
Ввиду всех своих достижений Ломаченко может быть таким, каким он есть. Но есть кое-что насчет этого чувака, что мне не нравится лично. Я просто хочу, чтобы это все услышали".
Пока соперник-американец, ранее уже оскорблявший украинского чемпиона, упражняется в словоблудии, издание The Ring включило Василия Ломаченко и Александра Усика в пятерку лучших боксеров современности.
Лучшие боксеры мира по версии The Ring:
1. Сауль Альварес (53 победы, 1 поражение, 2 ничьи, 36 выигрышей нокаутом);
2. Василий Ломаченко (14−1, 10 КО);
3. Наойя Инуэ (19−0, 16 КО);
4. Теренс Кроуфорд (36−0, 27 КО);
5. Александр Усик (17−0, 13 КО).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2019 году Василий Ломаченко заработал 6 миллионов долларов.
Фото The Ring42
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Американец Лопес вновь грязно оскорбил Ломаченко, вошедшего в пятерку лучших боксеров современности (фото)
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