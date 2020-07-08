Непогода на Одесчине: затоплены дома, смыты посевы, пострадали люди (фото)

Происшествия

На юге Одесской области, где вечером 7 июля и в ночь на 8 июля господствовала стихия, сложилась крайне сложная ситуация. Десятки населенных пунктов обесточены, затоплены, непогода практически уничтожила урожай.

Жители Килийского района остались без электро- и водоснабжения.

По словам главы Килийской ОТГ Павла Бойченко, ураганный ветер повалил огромное количество опор и оборвал линии электропередачи.

«Это, в основном, 10-киловольтные линии электропередачи — как в самой Килии, так и в ряде ближайших населенных пунктов. Восстановление ЛЭП займет немало времени. В первую очередь займутся наладкой электроснабжения центральной клинической больницы, станции КНС и насосных станций, что затем позволит восстановить подачу воды жителям», — рассказал Бойченко.

От ливневых потоков в совокупности с сильными порывами ветра серьезно пострадали домовладения и фермерские хозяйства. Только в селе Шевченково подтоплены порядка 70 домов. Стремительные водные потоки смыли практически все посевы, с огородов и полей — урожай.

Не лучше обстоят дела и в самом районом центре — городе Килия, где повреждены крыши ряда многоквартирных домов. Также подтоплены улицы и полтора десятка домов.

Глава Килийской ОТГ надеется на компенсацию убытков и на вмешательство областного руководства в вопрос восстановления электроснабжения, поскольку «с „Одессаоблэнерго“ нормальный диалог у громады не получается».

Аналогичная ситуация и в соседнем Измаильском районе.

«Сильный дождь, град и порывистый ветер привели к повреждению сетей энергоснабжения и уличного освещения, повалено много деревьев…» — рассказал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

В региональном главке Нацполиции в Одесской области сообщили, что непогода ударила и по городу Арциз.

«Ливень затопил в городе улицы Строителей, Добровольского, Гагарина и Чкалова, в результате чего они перекрыты», — сообщили в главке.

Аналогичная ситуация наблюдается во многих населенных пунктах региона.

Стихия не обошла стороной и саму Одессу. Здесь рухнуло 63 дерева в разных районах города. Как сообщили в мэрии, травмированы двое мужчин: один — на улице Академика Воробьева, другой — на проспекте Небесной Сотни. Они госпитализированы в городскую клиническую больницу № 11. «44-летний мужчина в реанимации, состояние тяжелое, политравма, переломы ребер, голени. 62-летний мужчина находится в хирургии. У него перелом ребер», — уточнили в мэрии.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, от непогоды пострадали также Ивановский, Великомихайловский и Любашовский районы Одесской области и город Южный. Спасатели оказывают помощь населению.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в конце июня после удара стихии вслед за Одессой «поплыли» Херсон и Николаев.

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