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Чемпион мира, несший флаг своей страны на открытии Олимпийских игр, найден мертвым (фото, видео)
Двукратный чемпион и обладатель Кубка мира по сноуборду 32-летний Алекс Пуллин утонул в среду, 8 июля, во время подводной охоты на Золотом побережье Австралии, сообщает государственная телекомпания ABC.
Около 11 часов утра по местному времени спортсмена с гарпуном и без кислородной маски обнаружил на дне возле искусственного рифа другой ныряльщик. Срочно вызванные спасатели и медики 45 минут пытались реанимировать знаменитого спортсмена, но тщетно.
«У него не было кислородной маски. Видимо, он погружался в одиночку. Там находились и другие дайверы, но именно с ним никого не было», — отметил представитель полиции.
Как сообщают австралийские СМИ, Пуллин, как правило, охотился без акваланга, используя для погружения пояс с утяжелением. Именно он не дал телу всплыть после того, как спортсмен потерял сознание. Спасатели считают, что у Алекса под водой случился какой-то приступ, поскольку на его теле не обнаружено заметных повреждений, а погодные условия и течения никак не мешали ему добраться до берега.
Алекс Пуллин по прозвищу Чампи завоевал титулы чемпиона мира по сноуборд-кроссу в 2011 и 2013 годах, он участвовал в Олимпийских играх в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады-2014 сноубордист нес флаг Австралии.
На церемонии открытия Игр в Сочи Алексу Пуллину доверили честь нести флаг Австралии
В 2011 и 2013 годах австралиец становился чемпионом мира по сноуборд-кроссу
Алекс увлекался подводной охотой
Месяц назад спортсмен принял решение завершить карьеру, но сообщить об этом публично не успел.
Кстати, в свободное от спорта время Алекс Пуллин занимался собственным музыкальным проектом — группой в стиле регги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что трехкратный олимпийский чемпион по водному поло Тибор Бенедек умер в 47 лет.
Фото Getty Images, ЕРА, AFP
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