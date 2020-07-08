Джонни Депп: «К 14 годам я перепробовал все наркотики, известные человеку»

Мир

Во вторник, 7 июля, в Лондоне стартовал громкий судебный процесс, который инициировал знаменитый голливудский актер Джонни Депп. Он обвиняет британскую газету The Sun в том, та предвзято освещала его бракоразводный процесс с актрисой Эмбер Херд. В частности, в своих статьях издание утверждало, что Депп постоянно избивал супругу. Джонни намерен доказать теперь, что сам был жертвой семейного насилия и что Херд намеренно оклеветала его перед всем миром. В результате его актерская карьера пошла под откос, а он сам оказался на грани финансового краха. Формально Депп судится с The Sun. Команда адвокатов, представляющих эту газету, пригласила в качестве свидетелей мисс Херд, популярную актрису Вайнону Райдер, с которой Джонни был помолвлен и жил некоторое время, и еще несколько человек. Адвокаты Деппа попросили выступить в суде французскую певицу и актрису Ванессу Паради, которая является матерью двоих детей Джонни. Паради и Депп прожили вместе 14 лет, но потом расстались, когда актер познакомился с Эмбер Херд. Трехнедельный процесс обещает быть весьма интересным и скандальным. Первое заседание превратилось в настоящий бенефис Деппа. Отвечая на вопросы адвоката The Sun Саши Васс, а также судьи Никола, Джонни рассказал о своих отношениях с Херд, Паради и другими женщинами, дружбе со многими знаменитыми актерами, писателями, музыкантами, а также о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам. Его откровения порой звучали шокирующе. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Депп описал свой брак и причины развода с Эмбер Херд. В этой статье речь пойдет о наркотиках и вине.

Адвокат The Sun Саша Васс стремилась показать суду, что Депп не контролировал себя, находясь в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков. И то, и другое, по словам Херд, он поглощал почти каждый день. И это приводило к неожиданным вспышкам гнева. А потом, протрезвев, Джонни ничего не помнил. В своих вопросах и замечаниях Васс опиралась на свидетельства не только Эмбер, но и ряда других людей. Многое рассказал и сам Депп.

«Мое знакомство с алкоголем и всякими стимуляторами началось в очень раннем возрасте. Я помню, как моя мать просила покупать ей таблетки, успокаивающие нервы. Мне было 11 лет, когда меня вдруг осенило, что эти таблетки, очевидно, способны на многое. Например, избавить меня от боли, заставить ее замолчать. И когда в очередной раз я принес их домой, то тайком принял сам одну…» — сказал Джонни Депп.

«К 14 годам я перепробовал все наркотики, известные человеку», — добавил актер.

После этого Васс огласила список того, что Депп, по его собственным словам, употреблял с детства: кокаин, марихуану, ЛСД, антидепрессанты, которые продаются только по рецепту врача, экстази и, конечно, алкоголь. Джонни не стал ничего отрицать.

Он объяснил все двумя причинами. Во-первых, атмосферой, которая царила в доме его матери. «Эту жизнь вряд ли можно назвать особенно спокойной и безопасной. Это не было домашней обстановкой в привычном понимании. Там происходило множество неприятных вещей», — сказал Депп.

Во-вторых, он увлекался так называемой контркультурой. Его всегда привлекали литературные произведения, в которых речь шла о наркоманах. «Я обожал Джеффри Чосера, а он, как известно, был курильщиком опиума. Также моей настольной книгой была „Исповедь англичанина, употреблявшего опиум“ Томаса Де Квинси. Вы же не станете отрицать, что это английская классика?» — заявил актер. Его кумиром был Хантер Томпсон. «Он раскрыл положительные свойства психоделических наркотиков», — сказал Джонни. С Томпсоном Депп в итоге познакомился лично, и они стали близкими друзьями.

Кстати, выступая в суде, Джонни вызвал громкий смех в зале, процитировав Томпсона: «Я ненавижу, когда приходится защищать наркотики, алкоголь, насилие или безумие перед кем-либо. Но мне они всегда помогали».

Депп подтвердил, что тратил не менее 30 тысяч долларов ежемесячно на вино. «Но это безумие! — воскликнул судья Никол. И добавил: —Такое количество человек не может выпить!» На что Джонни ответил: «Но я и не пил его все. Кроме того, я никогда не пил один. И вино, кстати, бывает очень разное».

Мисс Васс перешла после этого, как выразилась The Daily Mail, «к поджариванию Деппа на гриле». Адвокат The Sun зачитала сначала письменные показания актрисы Эллен Баркин, которая снималась вместе с Джонни в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Она заявила, что Депп «терял над собой контроль, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков». «В Лас-Вегасе, когда мы снимали фильм, он однажды швырнул бутылку вина через всю комнату в отеле. В тот момент Депп был на себя не похож», — заявила Баркин и призналась, что была немного напугана таким поведением.

Депп признал, что помнит этот инцидент, но подчеркнул, что контролировал себя, а бутылку бросил, потому что был зол, но сделал это так, чтобы ни в кого не попасть.

Тогда Васс напомнила о другом инциденте. В 1995 году Депп встречался с британской супермоделью Кейт Мосс. Они остановились в одном из отелей в Нью-Йорке. «Вам выставили потом дополнительный счет на 10 тысяч долларов за то, что вы нанесли серьезную порчу имуществу отеля. Мистер Депп, вы разнесли номер вдребезги?» — спросила адвокат Саша Васс.

«У меня перед этим была пара особенно плохих дней. И тот день стал продолжением этого неприятного периода», — ответил Джонни.

«Я снова спрашиваю, как вы думаете, у вас есть проблемы с неконтролируемыми вспышками гнева?» — поинтересовалась Васс.

«Нет. То, что я иногда гневаюсь, не означает, что у меня есть проблемы с этим. Я просто выражаю свой гнев. И контролирую себя при этом», — ответил Депп.

«Хорошо, если мы говорим с вами на одном языке, из того, что вы только что заявили, следует, что вы выражает свой гнев, разрушая все вокруг, так?» — спросила адвокат.

«В моей жизни подобное иногда случалось», — ответил Джонни.

«Да, то есть вы признаете, что это был не единственный подобный инцидент?» — продолжала Васс.

«Нет, — коротко ответил актер. А потом добавил: — Я также выражаю свои чувства, громко смеясь, но это не означает, что у меня есть проблемы с юмором».

Васс не стала реагировать на эти слова, а продолжала: «Все же хотелось бы узнать точнее, что вызвало ваш гнев в тот раз?»

«У меня был друг. Этого человека я считал своим другом на протяжении очень долгого времени. Но оказалось, что он все время говорил обо мне всякие гадости за моей спиной. Этого достаточно, чтобы вызвать гнев, как вы думаете?» — ответил Депп.

«Но в номере вместе с вами находилась ваша девушка. Неужели вы не думали о том, что ваше поведение может ее напугать?» — спросила Васс.

«Она спала в другой комнате», — ответил Джонни. «Спала все время, пока вы выражали свой гнев?» — поинтересовалась Васс. «Да», — сказал актер.

Тогда адвокат зачитала выдержку из интервью, в котором описывался тот инцидент. «Журналист, который с вами тогда беседовал, указал иную причину. Он предположил, что вы разнесли номер, потому что поругались с вашей девушкой», — сказала Васс.

«Это было всего лишь предположение масс-медиа, поскольку ссора актера с его возлюбленной лучше продается, чем просто какая-то вспышка гнева, разве не так? Но я еще раз подчеркиваю: свои действия я полностью контролировал и в тот раз. Поэтому я предпочел напасть на диван в номере отеля, а не на человека, находившегося в другой комнате», — сказал Депп.

Тогда Васс перешла к еще одному хорошо известному инциденту. Он произошел в 1999 году в Лондоне. Выйдя из ресторана, Джонни набросился с палкой на фотографов, которые караулили его. «Они спровоцировали меня», — заявил актер.

«Следовательно, вас легко спровоцировать, не так ли?» — спросила Васс. «Необязательно, нет», — ответил Депп.

«Просто кто-то хотел вас сфотографировать…» — сказала адвокат. Но Джонни ее перебил: «Не совсем так! В каком-то смысле вы правы. Но на самом деле все было иначе. Я был в ресторане с Ванессой Паради. Она тогда была беременна. И я не хотел, чтобы она оказалась втянута во весь этот цирк, который устроили папарацци. Мне показалось это крайне неуважительным по отношению к ней», — подчеркнул Депп.

Васс перешла к еще одному случаю. Она зачитала заметку об инциденте, который произошел на съемочной площадке фильма «Город лжи» в 2018 году. «Здесь говорится, что Джонни Депп умышленно ударил дважды по ребрам члена съемочной группы Грегга Брукса по прозвищу Рокки. Пришлось вмешаться вашему телохранителю, который оттащил вас. Брукс утверждает, что вы были пьяны. Кроме того, он также заявил, что вы употребляли наркотики на съемочной площадке. В статье все изложено правильно?» — спросила адвокат.

«Нет. Мистер Брукс подал на меня в суд. Дело еще не завершено. В заметке изложена только его позиция. Моя состоит в том, что это он вел себя отвратительно и весьма агрессивно. Он нагрубил одной из женщин, которая снималась в массовке. Это была афроамериканка небольшого роста. Брукс нецензурно оскорбил ее и велел убраться у него из-под ног. Я тут же подошел к нему и сделал ему замечание. Я сказал, неужели ты считаешь, что можешь вести себя так только потому, что она женщина и слабее тебя? Какое ты имеешь право обращаться к ней в столь неуважительной манере? И твое плохое настроение не может служить оправданием. После этого мы немного сцепились», — рассказал Депп свою версию.

После этого Саша Васс выдвинула еще один аргумент. Она зачитала электронное письмо, которое Джонни отправил 22 марта 2012 года Элтону Джону.

«Мой дражайший Элтон, 100 гребаных дней полной трезвости для такого старого мудака, как я. Никто не мог поверить, что это возможно, за исключением лишь некоторых, а самое главное — за исключением тебя», — говорилось в письме.

Депп признал, что в то время действительно употреблял слишком много алкоголя. И Элтон Джон сумел убедить его отказаться от спиртного. «Я не знаю, как ему это удалось. Он привел мне пример Маргарет Тэтчер, которая, при всем уважении к ее заслугам на посту премьер-министра, очень много пила, что пагубным образом отразилось на ее мозге и печени. Она страдала деменцией. Элтон сказал, что я совершаю жесточайшее преступление против себя самого. И я благодарю его в этом письме», — сказал Депп.

«Да, но вы сами пишите Элтону Джону следующее: „Если бы не ты, меня бы поглотил монстр, живущий внутри меня“. Разве это не признание того, что вы не контролировали себя?» — спросила адвокат.

«Это выражение благодарности за все, что он для меня сделал», — ответил Депп.

Читайте в следующей публикации, что Джонни Депп рассказал в суде о своих ближайших друзьях.

Фото Daily Mail

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