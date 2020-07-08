Самоубийство 13-летнего мальчика на Житомирщине: подросток мог состоять в «группе смерти»

Происшествия

На Житомирщине из отцовского охотничьего ружья застрелился 13-летний подросток. В полиции подтвердили «ФАКТАМ», что мальчик совершил самоубийство. Но об истинных причинах суицида школьника пока ничего не известно. Артем исчез из дому около семи вечера 4 июля. Вместе с ним из сейфа пропало отцовское охотничье ружье. Родные и друзья мальчика сразу заподозрили что-то неладное и кинулись на поиски Артема. Примерно в половине восьмого вечера на мобильные телефоны родственников и друзей с телефона Артема начали поступать sms-сообщения, в которых было всего одно слово: «Пока». Мальчика искали всю ночь и нашли только утром на окраине села Майстров. К несчастью, мертвого. У школьника была прострелена голова, рядом лежали охотничья винтовка и мобильный телефон. В самоубийстве 13-летнего Артема не было никакой логики. Мальчик из благополучной семьи, у него хорошие родители, два родных брата. И в школе он учился хорошо, и друзья у него были. Ничто не предвещало беды. В полиции пока очень осторожно говорят о причинах самоубийства школьника. «Мы проверяем информацию о том, что мальчик мог быть участником одной из так называемых „групп смерти“. По крайней мере, в истории браузера телефона школьника была найдена ссылка на страницу в соцсети, где речь идет именно о „группе смерти“. Мальчик был зарегистрирован в этой группе не под своей фамилией. Потому мы пока и не можем утверждать, что аккаунт в той „группе смерти“, которую мы обнаружили, принадлежит именно ему».

«Группы смерти» в Украине активизировались примерно с 2013 года. Тогда в социальных сетях начали появляться упоминания о «Синем ките» или «Доме тишины». Чаще всего информация о «группах смерти» содержалась в запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте». Подростков со знанием дела заманивали в эти сомнительные группы. Сначала под любым постом в социальной сети мог появиться комментарий, типа: «Я люблю «Синего кита». Это делалось так часто, что подростки невольно начинали интересоваться, что это за такой загадочный «Синий кит».

Найти «группу смерти» не составляло никакого труда. Достаточно было написать на своей странице фразу «Синий кит» с хэштегом, и некоторое время спустя куратор сам начинал писать своему подопечному. И начиналась немного жутковатая и очень опасная игра. Как правило, подростки, уже зная, что в финале этой игры должна быть смерть участника, считали это шуткой. В любом случае, очень многие участники этой игры, которым удалось из нее вырваться, потом говорили: «Я был уверен, что до смерти не дойдет. Думал, что это просто специально так подогревают интерес. В конце концов, что могут со мной сделать, если я не хочу умирать?»

Но на самом деле кураторы хорошо знали психологию подростков. В игру втягивали постепенно. Сначала нужно было сделать что-то почти безобидное. Например, порезать руку ножом до крови и выслать куратору видео. Дальше задания становились все сложнее и опаснее. А если подросток собирался выйти из игры, ему начинали угрожать расправой над родственниками. Мол, мы знаем, где ты живешь, где работают твои родители, в какую школу ходит твоя младшая сестренка. Подросток к тому времени уже был настолько обработан психологически, что не был в состоянии понять, что этой информацией куратор владеет не из-за каких-то его суперспособностей. Ведь информацию о своих близких подросток сам вольно или невольно выкладывает в интернет, размещает на своих страницах в соцсетях.

К сожалению, в Украине много случаев подросткового суицида. Очень часто подтверждается, что подросток, совершивший самоубийство, состоял в одной из «групп смерти».

Иногда трагедии удается избежать, если рядом оказываются люди, способные прийти на помощь. Так, в Запорожье боец Нацгвардии спас от рокового шага 16-летнюю девушку. Она собиралась прыгнуть с плотины ДнепроГЭСа. Слава Богу, бойцу удалось уговорить девушку не прыгать. Позже она призналась, что ушла из дому два дня назад, чтобы выполнить задачи в игре «Синий кит». Последней из них был прыжок с плотины.

В мае 2018 года другая 16-летняя девушка попыталась перерезать себе вены осколками от бутылки. Хорошо, что рядом были ее подруги, которые вызвали «скорую». Друзья сообщили, что школьница состояла в группе «Синий кит».

Но далеко не все подобные случаи заканчиваются благополучно. В марте 2018 года в Одесской области повесился 11-летний мальчик. Один из друзей пятиклассника рассказал: «Еще месяца два назад Вовка говорил, что получил задание повеситься, а до этого «успешно» прошел другие этапы игры «Синий кит». Одноклассники тогда не восприняли его слова всерьез.

В октябре 2019 года под Киевом повесился 12-летний мальчик. Заподозрить связь самоубийства с деятельностью групп, подобных «Синему киту», заставил тот факт, что у школьника не было видимых причин сводить счеты с жизнью. «Мальчик из нормальной семьи… Записки никакой не оставил, повесился на втором этаже в собственном доме на поясе от халата. Сейчас киберполиция занимается всеми его гаджетами… В школе никакого буллинга и давления не было», — прокомментировали в полиции.

На сегодняшний день в Украине распространены несколько опасных «флеш-мобов», в результате которых гибнут дети. Как сообщили в Национальной полиции, среди них и «группы смерти», кураторы которых доводят подростков до самоубийства.

Так, на смену «Синему киту» пришла «Красная сова». Кураторы присылают подросткам ссылку, по которой нужно перейти (она, как правило, выдает ошибку). Но благодаря этой ссылке кураторы узнают ориентировочный адрес, где проживает участник. А потом, если ребенок отказывается выполнять какое-то задание, его шантажируют, что знают адрес и приедут к нему на разборки. Одна из основных задач — постоянно быть онлайн, моментально отвечать на сообщения кураторов, которые они присылают круглосуточно, а также смотреть различное психоделическое видео посреди ночи.

Особняком стоит довольно жуткая игра «Момо». Персонаж по имени Момо неожиданно появляется в списке ваших контактов. Все попытки удалить его, как правило, безрезультатны. Контакт появляется снова и снова, а некто, со страшным изображением на аватарке, начинает писать вам, что все про вас знает, и вы умрете через несколько дней. А потом эта самая Момо начинает звонить своим жертвам, иногда доводя их до суицида.

Есть версия, что с подростками общается не человек, а специальная программа-бот. Диалог в ней запрограммирован. При этом в программе, скорее всего, активна функция пополнения словарного запаса. Задача бота Момо — заставить вас позвонить ему. Обычно звонок сразу сбрасывают и тут же вам перезванивают. Пока демонстрируется аудиоролик с жуткими звуками, программа ворует данные с вашего смартфона. Подросток, видя свои фото, видеофайлы, информацию об адресе, возрасте, не сразу может сообразить, что все это у него было в смартфоне и социальных сетях, к которым привязан номер. Если у ребенка среди этих данных есть что-то, что он хотел бы скрыть от всех, его можно шантажировать. Вполне возможно, даже доводить до отчаянных поступков, таких, как попытка самоубийства.

Создатели «групп смерти» постоянно совершенствуются, придумывая все новые ловушки для подростков. Например, в Черкасской области 11-летняя девочка пострадала из-за популярного в соцсетях флешмоба #Firechallenge («огненный челлендж»). Суть «игры» состоит в том, чтобы поджечь себя или друга, зафиксировать процесс на видео и выложить ролик в социальных сетях. Поджег девочку ее 10-летний брат, по-видимому, не осознавая смертельную опасность своих экспериментов. Лишь с помощью случайного прохожего пламя быстро удалось погасить.

Пару лет назад в Украине в определенных кругах была популярной еще одна экстремальная игра «Беги или умри». Суть ее состоит в следующем: подросток пытается проскочить перед автомобилем, а его друг снимает процесс на видео. Чаще всего такие эксперименты заканчиваются либо больничной койкой, либо гибелью подростка.

Во многих европейских странах стремительно набирает обороты не менее опасная игра — «Пропасть на 24 часа». Суть в том, что ребенок должен пропасть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти. Причем скрываться подросток должен в опасных местах. Например, в тоннеле метро или в полуразрушенном здании, которое может рухнуть в любой момент.

Еще одна довольная дикая игра называется «Собачий кайф». Суть ее в том, чтобы душить друг друга до состояния эйфории. Если ребенок при этом «умрет» (потеряет сознание), он считается проигравшим.

Детские психологи советуют родителям стараться наладить доверительные отношения со своими детьми, чтобы они не боялись признаться о том, что попали в сложную ситуацию. Дети при этом должны быть уверены, что их не накажут, на них не будут кричать, что им помогут.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 17-летний парень из Одесской области мог спланировать свою смерть по сценарию онлайн-игры, которой увлекался.



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