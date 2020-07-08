26.82 / 27.06 30.01 / 30.48
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Харьковщине разоблачили шайку полицейских, делавших "бизнес" на наркоманах (фото, видео)

17:28 8 июля 2020
деньги и полиция

В Харьковской области Государственное бюро расследований разоблачило группу полицейских, которые вместо борьбы с распространением наркотиков организовали подпольный «бизнес» на рабочем месте. Силовики, выявив так называемую «закладку» наркопрепаратов, дожидались того, кто придет за «товаром, потом задерживали гражданина и требовали деньги от его близких за то, чтобы без шума закрыть дело.

Сейчас под следствием шестеро полицейских. Задержаны двое работников райотдела в Харькове, и еще четверо получили статус подозреваемых. Решается вопрос об отстранении скомпрометированных полицейских от работы.

По данным ГБР, свою схему по легкому обогащению силовики провернули как минимум пять раз и получили на руки около 150 тысяч гривен. В одном из эпизодов, который попал на записи оперативной съемки, сотрудникам полиции были переданы тысяча долларов и шесть тысяч гривен.

ГБР обыскало квартиры и автомобили подследственных. Были обнаружены деньги, вещества, похожие на наркотики, и документы с грифом «секретно».

деньги

Статья УК Украины о вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368) предусматривает санкции от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве к семи годам тюрьмы приговорили бывшего полицейского, который вымогал у людей взятки и торговал наркотиками.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Порошенко в суде

Мера пресечения больше не нужна: прокуратура внезапно закончила расследование дела Порошенко

деньги и полиция

На Харьковщине разоблачили шайку полицейских, делавших "бизнес" на наркоманах (фото, видео)

мост метро

Полиция разблокировала движение по мосту Метро в Киеве, есть задержанные (видео)

На Львовщине священник с уголовным прошлым продавал огнестрельное оружие

На Львовщине священник с уголовным прошлым продавал огнестрельное оружие

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер