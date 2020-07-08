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На Харьковщине разоблачили шайку полицейских, делавших "бизнес" на наркоманах (фото, видео)
В Харьковской области Государственное бюро расследований разоблачило группу полицейских, которые вместо борьбы с распространением наркотиков организовали подпольный «бизнес» на рабочем месте. Силовики, выявив так называемую «закладку» наркопрепаратов, дожидались того, кто придет за «товаром, потом задерживали гражданина и требовали деньги от его близких за то, чтобы без шума закрыть дело.
Сейчас под следствием шестеро полицейских. Задержаны двое работников райотдела в Харькове, и еще четверо получили статус подозреваемых. Решается вопрос об отстранении скомпрометированных полицейских от работы.
По данным ГБР, свою схему по легкому обогащению силовики провернули как минимум пять раз и получили на руки около 150 тысяч гривен. В одном из эпизодов, который попал на записи оперативной съемки, сотрудникам полиции были переданы тысяча долларов и шесть тысяч гривен.
ГБР обыскало квартиры и автомобили подследственных. Были обнаружены деньги, вещества, похожие на наркотики, и документы с грифом «секретно».
Статья УК Украины о вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368) предусматривает санкции от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве к семи годам тюрьмы приговорили бывшего полицейского, который вымогал у людей взятки и торговал наркотиками.81
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